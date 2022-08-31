薩德爾盟友突倒戈 兩伊「宗教暗戰」浮面白熱化

薩德爾「以退為進」爭影響力

不少分析認為，薩德爾最新的引退聲明，或跟定居伊朗聖城庫姆的宗教領袖哈埃里（Kadhim al-Haeri）周日突然宣布退休有關。哈埃里不但罕有地主動放棄大阿亞圖拉（Grand Ayatollah）頭銜，更作出兩項令人意外之舉：一是呼籲自己原先的追隨者改為追隨伊朗最高領袖哈梅內伊，而非伊拉克最高宗教領袖西斯塔尼；二是不點名批評薩德爾缺乏擔任領袖所需條件。薩德爾隨即質疑哈埃里退休並非出於自願，暗示對方或受伊朗壓力。

在伊朗和伊拉克屬宗教主流的十二伊瑪目什葉派，信眾會追隨特定宗教領袖，宗教位階最高的「大阿亞圖拉」具重大影響力。但出身宗教領袖家族的薩德爾，在身為大阿亞圖拉的父親1999年遇刺身亡後，因年輕資淺（當時他未足25歲）只能依賴父親的弟子哈埃里作為宗教裁決顧問，以填補宗教合法性弱點。迄今薩德爾仍非公認的阿亞圖拉（比大阿亞圖拉低一級），故即使他有群眾號召力，但要爭取繼承西斯塔尼的伊拉克實際最高宗教領袖地位，幾近不可能。

專家指伊朗幕後擺佈哈埃里退休

美國智庫大西洋理事會伊拉克專家卡迪姆（Abbas Kadhim）在Twitter分析事件，坦言認為無論從宗教傳統、身體狀况或政治時機看，哈埃里都沒有倉卒宣布退休的理由，推斷很有可能是其定居的伊朗幕後搞鬼。他認為薩德爾運動早就不止是宗教運動，而是由薩德爾本人親自指揮的政治和社會運動，其支持者的效忠不會因哈埃里引退而改變。

薩德爾對抗國內親伊朗政治勢力，早已暗藏伊拉克和伊朗宗教界的暗戰。卡迪姆2019年曾發表合著報告，強調92歲的西斯塔尼和83歲的哈梅內伊誰人先死，將攸關伊拉克的未來——如果前者先死，哈梅內伊領導下的伊朗將有力干涉西斯塔尼作為伊拉克「最高大阿亞圖拉」地位的繼任者（扶植親伊朗人選），又或受惠親伊朗總理把握伊拉克宗教界真空的良機擴權，如果後者先死，則伊朗或一時三刻因國內政爭無力他顧。卡迪姆坦言，對比報告所列的混亂情景，哈埃里這次引退只屬次級問題。

明報記者