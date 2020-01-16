反伊朗教士引退 激化伊拉克派系衝突 軍民巴格達激鬥30死700傷 全國一度宵禁

【明報專訊】伊拉克極具影響力的反伊朗什葉派教士薩德爾周一（29日）突然宣布退出政壇後，觸發什葉派政治內鬥進一步升級，在首都巴格達綠區內的大批薩德爾支持者闖入政府內閣常用於開會的共和國宮，效忠薩德爾的民兵與伊拉克安全部隊及親伊朗的敵對什葉派聯盟支持者爆發激烈衝突，綠區更遭到炮擊，最少30人在衝突中死亡，不少民眾擔心內戰再起。軍方隨後宣布全國宵禁，薩德爾昨呼籲結束示威並向受事件影響的伊拉克民眾道歉，其支持者之後陸續離開綠區。
伊拉克政治僵局已持續近一年，事緣薩德爾（Muqtada al-Sadr）領導的「薩德爾運動」在去年10月國會大選中贏得最多議席，但未過半數，薩德爾因無法跟親伊朗的政治力量達成共識，未能組成聯合政府。今年6月「薩德爾運動」議員集體辭職，此後親伊朗什葉派聯盟「協調架構」（Coordintion Framework）成為國會最大黨派，上月底薩德爾的支持者兩度闖入國會，阻止「協調架構」選出新總統及新總理，之後數百示威者一直在國會附近紮營抗議。
民兵持榴彈炮炸綠區
堅持解散國會及重新大選的薩德爾周一在Twitter宣布退休，不再干涉政事，「薩德爾運動」相關機構也將關閉，並批評當前什葉派的政治領導人沒有聽從他的改革呼籲。他的聲明發出後不久，在國會外靜坐多周的薩德爾支持者闖入共和國宮，入夜後政府總部及外國使館所在的綠區槍聲及爆炸聲響起。目擊者稱，薩德爾支持與「協調架構」的支持者駁火。伊拉克安全官員稱，除了薩德爾領導「和平旅」與負責保護綠區的伊拉克安全部隊爆發衝突，親伊朗的民兵也可能參與其中。社交網站有影片顯示，部分民兵使用重型武器，包括火箭推進榴彈（RPG）。伊拉克安全消息人士稱，周一晚最少有7枚炮彈落入綠區，不知誰是幕後主使。巴格達周二再爆激戰，卡塔爾半島電視台昨引述伊拉克醫護人員稱，巴格達綠區的衝突中，最少30人被殺，700人受傷，當中包括110名安全部隊成員。法新社引述醫護人員稱，最少23名薩德爾的支持者被槍殺。路透社指出，這是巴格達近年來嚴重的戰鬥。
薩德爾稱絕食直至各方停暴力
示威亦蔓延至國內其他地方，南部城市納西里耶（Nasiriyah）及巴格達南部城市希拉（Hillah）的政府大樓均遭薩德爾支持者闖入，軍方宣布周一晚上7時起全國宵禁。聯合國伊拉克援助團（UNAMI）、美國和法國均敦促伊拉克各方保持冷靜及克制。伊拉克看守總理卡迪米（Mustafa al-Kadhimi）呼籲薩德爾介入阻止衝突，薩德爾宣布絕食，直至各方停止暴力行為及使用武器。當地時間昨日下午1時，薩德爾發表電視講話，下令其支持者在一小時內離開綠區，「這不是革命，因它已經失去了和平的性質。讓伊拉克人流血是被禁止的」，他承認有不受控制的民兵，但強調不代表「薩德爾運動」也是如此。經他呼籲後，在綠區的薩德爾支持者開始散去，軍方亦解除全國宵禁令。伊拉克政府官員稱，當局無力阻止衝突，因軍隊內也分為效忠伊朗和親薩德爾派。
鑑於伊拉克周一爆發騷亂，鄰國伊朗出於安全考慮，關閉與伊拉克接壤的邊境，並停止飛往伊拉克的航班，但在薩德爾呼籲支持者散去後，伊朗昨重開邊境，並安排航班接走在伊拉克的伊朗人。科威特周一呼籲在伊拉克的國民立即離開。
（華盛頓郵報/衛報/ABC/路透社/法新社）