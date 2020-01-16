反伊朗教士引退 激化伊拉克派系衝突 軍民巴格達激鬥30死700傷 全國一度宵禁

伊拉克政治僵局已持續近一年，事緣薩德爾（Muqtada al-Sadr）領導的「薩德爾運動」在去年10月國會大選中贏得最多議席，但未過半數，薩德爾因無法跟親伊朗的政治力量達成共識，未能組成聯合政府。今年6月「薩德爾運動」議員集體辭職，此後親伊朗什葉派聯盟「協調架構」（Coordintion Framework）成為國會最大黨派，上月底薩德爾的支持者兩度闖入國會，阻止「協調架構」選出新總統及新總理，之後數百示威者一直在國會附近紮營抗議。

民兵持榴彈炮炸綠區

堅持解散國會及重新大選的薩德爾周一在Twitter宣布退休，不再干涉政事，「薩德爾運動」相關機構也將關閉，並批評當前什葉派的政治領導人沒有聽從他的改革呼籲。他的聲明發出後不久，在國會外靜坐多周的薩德爾支持者闖入共和國宮，入夜後政府總部及外國使館所在的綠區槍聲及爆炸聲響起。目擊者稱，薩德爾支持與「協調架構」的支持者駁火。伊拉克安全官員稱，除了薩德爾領導「和平旅」與負責保護綠區的伊拉克安全部隊爆發衝突，親伊朗的民兵也可能參與其中。社交網站有影片顯示，部分民兵使用重型武器，包括火箭推進榴彈（RPG）。伊拉克安全消息人士稱，周一晚最少有7枚炮彈落入綠區，不知誰是幕後主使。巴格達周二再爆激戰，卡塔爾半島電視台昨引述伊拉克醫護人員稱，巴格達綠區的衝突中，最少30人被殺，700人受傷，當中包括110名安全部隊成員。法新社引述醫護人員稱，最少23名薩德爾的支持者被槍殺。路透社指出，這是巴格達近年來嚴重的戰鬥。

薩德爾稱絕食直至各方停暴力

示威亦蔓延至國內其他地方，南部城市納西里耶（Nasiriyah）及巴格達南部城市希拉（Hillah）的政府大樓均遭薩德爾支持者闖入，軍方宣布周一晚上7時起全國宵禁。聯合國伊拉克援助團（UNAMI）、美國和法國均敦促伊拉克各方保持冷靜及克制。伊拉克看守總理卡迪米（Mustafa al-Kadhimi）呼籲薩德爾介入阻止衝突，薩德爾宣布絕食，直至各方停止暴力行為及使用武器。當地時間昨日下午1時，薩德爾發表電視講話，下令其支持者在一小時內離開綠區，「這不是革命，因它已經失去了和平的性質。讓伊拉克人流血是被禁止的」，他承認有不受控制的民兵，但強調不代表「薩德爾運動」也是如此。經他呼籲後，在綠區的薩德爾支持者開始散去，軍方亦解除全國宵禁令。伊拉克政府官員稱，當局無力阻止衝突，因軍隊內也分為效忠伊朗和親薩德爾派。

鑑於伊拉克周一爆發騷亂，鄰國伊朗出於安全考慮，關閉與伊拉克接壤的邊境，並停止飛往伊拉克的航班，但在薩德爾呼籲支持者散去後，伊朗昨重開邊境，並安排航班接走在伊拉克的伊朗人。科威特周一呼籲在伊拉克的國民立即離開。

（華盛頓郵報/衛報/ABC/路透社/法新社）