部落最後一人 亞馬遜「洞人」陳屍吊牀

原住民人權觀察站（OPI）表示，巴西國家原住民基金會（Funai）人員最早於1990年代中留意到「洞人」的存在，他所住的西北部朗多尼亞州地區接壤玻利維亞，過去受到覬覦珍貴自然資源的牧場主、勘探者及伐木者攻擊，因此Funai在周遭架設圍欄保護「洞人」。

目睹親友被殺 家園被入侵

《衛報》報道，過去數十年「洞人」的土地連番遭攻擊，他眼看朋友和家人被殺，故此堅拒與外界接觸，除了設下陷阱，亦會向靠近的人射箭。曾為Funai觀察「洞人」生活的退休探險家桑托斯（Marcelo dos Santos）指出，「洞人」過去與非原住民的互動經歷令他留下創傷，導致他不相信任何人。桑托斯稱，他與Funai人員曾留下工具、種子和食物等物資，但「洞人」大多沒有接受。他們認為，在1980年代曾有非法牧場主在部落留下老鼠藥，毒殺「洞人」以外的所有同族人。

巴西組織：受創傷致抗拒外人

一名監察「洞人」的Funai人員，上周二（23 日）發現「洞人」死在吊牀上，屍身已腐爛，其身體周圍擺放了顏色鮮艷的羽毛，Funai人員推測是「洞人」事前為自己的死做準備，並估計他年約60歲。OPI表示，由於該原住民堅拒對外接觸，沒有人知道他屬於哪個部落。關注原住民權益組織「國際生存者」（Survival International）的維權人士申克（Sarah Shenker）稱，在經歷殘酷的屠殺和土地入侵後，「洞人」拒絕與外界接觸是他最好的生存機會。

原住民組織估計，當地迄今剩餘的部落約有235至300個，至少30個住在叢林深處，外界對他們的確切人數、使用的語言和文化一無所知。

（衛報/CNN）