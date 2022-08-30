政府救援遲 巴基斯坦洪患災民向記者求救

BBC昨天報道，洪水冲毁連接馬諾山谷與主要城市唯一的混凝土橋。BBC記者乘車經山路到馬諾山谷，當地有兩條橋被毁，只有一條臨時木橋，有婦女稱住所和孩子在河另一邊，她無法過河回家。河對岸有民眾向記者揮手，以為有政府官員前來。有民眾將紙條和石頭放進膠袋再拋到河對岸給記者，紙條寫有要求物資和藥物，及希望修復橋樑等信息。另有民眾批評官員到訪當地只是拍照打卡，並沒救助他們。不過有官員指有立即展開救援。

巴基斯坦總理夏巴茲周日（28日）到訪加法拉巴德縣，該縣所屬的俾路支省最少75%面積部分或完全受水災影響。《衛報》周日報道，32歲男子賈邁利（Jamali）早前回到加法拉巴德縣的家鄉協助救災，到上周六撤離，他稱民眾開始染病，需要潔淨飲用水和食物，雖然有捐助，但不足夠。

（BBC/衛報）