中東北非乾旱趨頻 掀「雲戰」造雨競爭

《紐約時報》周日（28日）報道，在中東、北非區域的19國之中，有12個一年平均雨量不足10吋（約254毫米），降雨量在過去30年間下跌了20%，促使一些國家積極研究人工降雨助解水荒。

阿聯酋是區內人工降雨領域的領先國家，它花了約20年時間研究和實驗，大擲數以億計美元推動計劃。較窮國家如摩洛哥、埃塞俄比亞和伊朗，近年亦陸續推動相關計劃，以防被別國「抽乾天空中的水分」。

阿聯酋人工造雨散播的「雲種」主要是碘化銀（silver iodide）傳統物質，亦有一種在阿布扎比的哈利法大學所研發的專利物質。飛機機師會將雲種投放到雲層底部，藉上升氣流將之送上更高地方。雲種由吸濕分子組成，會跟構成雲層的水蒸氣結合，進而吸引更多水蒸氣粒子形成水滴，直至重量大得成為降雨。阿聯酋亦曾應用外國企業技術，在沙漠地區興建設施投放負離子物質到空中，讓它們循氣流升上空中後跟雲中的凝結核結合，從而形成水滴。這些離子可讓凝結核存留更長時間，有利形成雨雲和降雨。

人工降雨的研究最早始於1947年，但有學者質疑人工降雨成效，認為困難之一是難以、甚至是無法記錄單純來自人工降雨的降雨量。美國羅格斯大學大氣科學家羅伯克（Alan Robock）說：「問題是當你播雲，卻不能肯定會下雨。」美國科羅拉多州博爾德的國家大氣研究中心資深科學家拉斯馬森（Roy Rasmussen）亦指出，難以斷定播雲有沒有效。

以色列去年就因成效問題中止了50年的人工降雨項目。曾參與其中一個最全面人工降雨計劃研究的特拉維夫大學榮譽教授阿爾珀特（Pinhas Alpert）認為，人工降雨沒經濟效率。

伊朗指以色列阿聯酋「搶雲」

人工降雨亦成為國家之間的爭議。伊朗伊斯蘭革命衛隊高級官員賈拉利（Gholam Reza Jalali）2018年曾表示，以色列及另一國家「正在令伊朗上空的雲不能降雨」，他所指的「另一國家」被認為是阿聯酋。不過，有科學家否定伊朗說法的可能性，指雲的「壽命」甚少能維持到可以飄往其他國家。

（紐約時報）