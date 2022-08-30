能源價飈 德擬再推優惠車票紓民困

擬引價格上限 調整天然氣稅款

自俄軍入侵烏克蘭導致歐洲能源價格飈升後，德國今年已兩度推出紓困措施，包括今夏的9歐元（約70港元）交通月票，讓民眾無限次乘搭公共交通工具到國內任何地方，優惠政策將於周三（31日）結束，但隨着天然氣市場營運商將於10月向用戶徵稅，預計各家庭又將面對更高的能源費用。

《南德意志報》最先披露社民黨的新紓困草案，SPD計劃提出第三次紓困措施，當中包括推出新月票，但預計將大增至49歐元（約383港元）。方案亦計劃向中低收入家庭提供直接經濟援助，並採取措施保障租戶不會在無法支付能源附加費時被逐，也打算將供暖費用納入房屋補貼。

SPD也考慮推出措施鼓勵民眾節省使用天然氣，推動再生能源發展，並尋求保障市政府的公共事業避免因被迫支付更高的天然氣價格而破產。SPD也希望引入電力及天然氣價格上限，又提議重新調整10月生效的天然氣徵稅，使有盈利的能源公司不能從中受益。

奧總理：不能讓普京主導電價

另一方面，比利時能源部長施特雷滕周日在Twitter表示，必須採取行動降低天然氣價格，否則歐盟國家將經歷5至10個「可怕」的冬天。奧地利總理內哈默周日稱，電力市場價格必須回落，且要與天然氣價格脫鈎，讓電費更接近實際生產成本，「我們不能讓（俄羅斯總統）普京決定歐洲每天的電價」。

（路透社）