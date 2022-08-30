西方制裁「慢燒」 專家：俄人生活水平倒退10年

如今莫斯科市表面繁華如常，但1990年代初俄羅斯經濟部長涅恰耶夫（Andrey Nechaev）說：「倘以實際收入來衡量民眾生活水平，我們已經倒退了約10年。」為俄羅斯與歐亞跨國業務提供服務的諮詢公司Macro Advisory合伙人威弗（Chris Weafer）認為，西方對俄制裁的衝擊形同「慢燒」，俄國的經濟衰退已開始，將面臨長期增長呆滯。

美國耶魯大學的研究員從俄羅斯的國際貿易、航運伙伴獲取消費者數據和數字，探索俄國受制裁5個月的經濟活動。發現俄羅斯作為大宗商品出口國的地位已受「不可逆轉的蠶食」，並被迫將主要市場從歐洲轉至亞洲。因為進口貨從2月底開戰後便減少，俄國在確保關鍵材料、零件、技術方面有難度。報告指出，「俄羅斯國內生產完全停滯，沒有能力替補失去的業務、產品和人才。國內創新和生產基地空洞化，引發價格飈升與消費者焦慮」。美國商務部稱，戰爭以來全球出口俄羅斯的半導體已銳減90%，損害該國從汽車到電腦等相關生產。專家指這將使俄國落後於國際技術競賽。

（CNN/DW）

（俄軍侵烏）