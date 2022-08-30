德總理提歐盟改革大計 倡加強空防

朔爾茨指俄軍攻烏對歐洲是一個分水嶺，主張歐盟在經濟、能源和國防方面，須減少依賴偏重一方，建立為「地緣政治、具主權、擴大」的歐盟。他特別提及空防：「在抵禦來自空中和太空威脅方面，歐洲還有很多工作要做。」他表示德國打算今後幾年對空防作出巨額投資，使之可以「成為從波羅的海到斯堪的納維亞半島的歐洲鄰國盾牌」。他沒有披露具體內容。不過他今年3月曾經表示，計劃購置覆蓋範圍包括鄰近歐洲國家的以色列製反導彈盾系統。

此外，他表示德國將確保預定的歐盟快速應變部隊將於2025年部署。

「只要基輔有需要就提供支持」

朔爾茨昨又表示，隨着烏克蘭、摩爾多瓦等均表示有意入歐，歐盟將壯大為擁有30或36個成員的陣營。他主張今後須摒除否決權，轉用少數服從多數制，不致拖慢歐盟決策。

在扶助烏克蘭方面，朔爾茨表示只要基輔有需要，德國就會提供支持，又指德國可擔起建設烏克蘭火炮力量的「特殊責任」。他指德國在未來幾星期將送出更多先進武器予烏克蘭，包括防空及雷達系統、偵察無人機，協助更新該國的火炮和空防能力。他謂德國已與荷蘭就武裝烏克蘭「分工合作」，呼籲其他盟友加入配合行動。

朔爾茨又點出進口能源，高科技產業需求殷切的鋰、鈷等重要供應品過分依賴單方面的問題。他說，歐盟不應該將別人拒於門外，而應該擴大內部合作。他另還提倡更有效抗衡與中國等國家競爭，主張持堅人權法治自由民主等基本原則。他說：「特別在這專制挑戰我們民主政體的時候，這比從前更為重要。」

（金融時報/法新社）

（俄軍侵烏）