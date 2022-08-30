歐盟研限俄客簽證 成員國分歧 官員放風提高簽證費折衷 最快10月推

法德反對禁俄人「民主出路」

擔任輪值主席國的捷克預告將在今天會議上提議，全面中止與俄羅斯、白俄羅斯的簽證便利協議。同任會議主席的歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）昨表示，這不是一個好主意，也不認為外長們需要一致支持這項簽證禁令。德國、法國、葡萄牙等國也反對，認為此舉違反了歐盟規定，也切斷了俄羅斯受迫害人士、記者外逃的出路。彭博社報道，法德認為歐盟應繼續發簽證給跟莫斯科政府無關的俄羅斯人，尤其是學生、藝術家、學者、專業人士。法德在會前一份文件寫道：「儘管理解某些成員國在這情况下的憂慮，我們不該低估民主制度體驗帶來的變革力量，尤其是對未來世代。」

與俄接壤5國不排除自主行動

俄軍入侵烏克蘭後，歐盟已停發簽證予俄羅斯官員和商人，只剩旅遊簽證。烏克蘭總統澤連斯基本月初受訪時，呼籲西方對俄羅斯人實施全面旅行禁令，惹來莫斯科譴責。禁俄遊客入境的提議，獲波羅的海國家和芬蘭等支持。立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）稱，俄軍侵烏後，俄羅斯與歐盟的直航飛機暫停服務，大部分俄羅斯人都是經愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、芬蘭和波蘭進入歐盟。若歐盟無法達成一致的禁令，這5個跟俄羅斯邊境接壤的國家，可能自行採取行動。

愛沙尼亞8月中已率歐盟之先，拒讓逾5萬名已獲批發簽證的俄羅斯人入境。不過愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭和芬蘭同屬《神根公約》成員，即使它們拒批簽證，俄國人仍能憑其他成員國所發簽證進入。因此愛沙尼亞主張歐盟改例，使之能禁絕持有任何國家簽發神根簽證的俄國人進入。去年數據顯示，申領神根簽證的300萬人中，俄籍佔最多，達53.6萬人。使用神根簽證的俄國旅客可在180天期限內，通行神根26國和瑞士、挪威等國家最多90天。

官員：戰爭開始後「旅遊不是人權」

歐盟外交官員周一向法新社承認，現行簽證政策在俄烏戰爭爆發後不能持續，「旅遊不是人權」。《金融時報》也報道，一名歐盟官員表示，「並不適宜讓俄羅斯旅客在我們的城市游走」，須向俄人傳遞「不能接受」烏克蘭戰爭的信息。

歐盟成員國外長準備終止2007年簽訂的俄國簽證便利協議，使俄國人要申領旅遊批文，令遊歐變得艱難和昂貴。彭博社上周四（25日）報道，為緩解成員國歧見，歐盟採取的折衷方案依然容許俄國和白俄羅斯人入境，但只限短期簽證，而且需要提交更多文件、更長辦理時間，以及費用由35歐元（273港元）增至80歐元（624港元）。法新社昨稱最快10月實施。

智庫歐洲外交關係委員會專家迪穆蘭（Marie Dumoulin）指出，俄羅斯持有護照者不足三成，他們外遊熱門國家是土耳其、埃及、阿聯酋。歐盟倘實施一刀切的禁令，將助長俄官方譴責西方「恐俄症」的反西方宣傳。俄羅斯此前抨擊有關禁令「歧視」，國家杜馬議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）稱，歐盟將因禁止俄羅斯遊客損失約210億歐元（1650億港元）。

（彭博社/路透社/金融時報）

（俄軍侵烏）