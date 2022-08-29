官邸狂野派對曝光捱轟 芬蘭女總理：只想做自己

36歲馬林上周三含淚促請大眾評價她作為一國領袖的工作，而不是她私生活的所作所為。她說：「我也是人。烏雲蓋頂之時，我一樣渴求歡樂、亮光和樂趣。這是私人的，這是歡樂的，這是生活。不過我沒有怠忽任何一個工作天。我相信大家將關心我們做了什麼工作多於我們閒暇時做了些什麼。我不認為跟朋友一起自娛有問題。」

未經大選受質疑 抗疫入北約獲譽

馬林自2012年代表社民黨在工業重鎮坦佩雷首次當選市議員，便在政壇扶搖直上。2019年6月獲委任為交通和信息部長，同年12月因社民黨總理林內引咎辭職，她更以34歲之齡擊敗黨內對手，成為芬蘭乃至全球最年輕的總理，開始領導五黨聯合政府。

因無通過大選而執政，馬林被質疑管治能力，如指摘她使芬蘭近3年間債務激增至佔GDP六成。不過她任內化解聯合政府內的爭拗，促成通過政府財政預算。在應對新冠疫情或近期爭取加入北約，她以迅速果敢獲譽。此外，她定立2035年為國家「淨零」排放目標，讓父母同享158個工作天的育嬰假。

2020年馬林受訪時表示：「只想誠實做自己。我覺得容易多了。」她曾經堅持如常過活，例如執政後住在原來的公寓，在當地超市購物，在疫情嚴重後才搬進總理官邸。不過事實沒有那麼容易。她因8月17日有私人派對熱舞片段外泄，惹來身為人母和國家領袖而與男性外人過分親熱跳舞屬行為不端的批評，甚至被質疑服用了毒品。到她做了藥驗自證清白，又有女友人在總理官邸裸胸親吻的合照曝光，促使她道歉。

部分人士認為馬林的「醜聞」被誇大。一群婦女在社交媒體上載類似的跳舞片段，聲援馬林「認真工作認真玩」。另有人認為馬林受抨擊，皆因她是年輕女人且非出身精英階層。馬林為幫補家計，在麵包店工作過，派過雜誌、做過百貨公司收銀員等，自己掙錢讀書完成管理學碩士。

學者：性別非關鍵 癥結在判斷失誤

芬蘭圖爾庫大學性別研究教授科伊沃寧（Anu Koivonen）稱性別不是觸發抨擊的決定因素，派對本身也無大問題，問題在現任總理與什麼人在一起及發生短片外泄，反映總理「判斷失誤」。赫爾辛基大學政治學者沃雷爾馬（Johanna Vuorelma）則稱總理官邸「該獲尊重」，多數芬蘭人無法接受流出無上裝照片。

（赫爾辛基時報/BBC/衛報/彭博社）

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