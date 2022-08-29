泄用戶數據案 fb與控方達初步協議

有望避數億賠償

fb上周五向三藩市的加州北區地方法院提交了一份文件，提到它正準備提交「原則上同意」的協議草稿，控辯雙方律師要求處理訴訟的法官暫停訴訟60天，以「促進最終敲定書面和解協議的過程」。不過文件沒披露與訟雙方議定的金額或條款。fb上周六晚回應查詢時表示「目前無話可說」。

這宗訟訴始於2018年。一群fb用戶集體在加州三藩市興訟，控告fb違反消費者私隱法，與包括英國政治顧問公司劍橋分析公司（Cambridge Analytica）等的第三方，分享他們的數據。事源2018年初揭發特朗普2016年競選總統期間，fb讓劍橋分析公司未經數據持有人同意，便在fb平台蒐集8700萬個用戶數據用以開發軟件，引導選民支持特朗普。fb於2019年因處理用戶數據不當，被美國聯邦貿易委員會罰款50億美元。

訴訟過程中，fb辯稱已在用戶協議上披露會與他人分享數據的做法，又謂任何社交平台用戶不該寄望保護到私隱。不過代表fb用戶的律師獲得了愈來愈多fb內部紀錄，足以佐證fb沒有保護好個人數據的指控。fb母企Meta的創辦人朱克伯格、6月離職的原Meta營運總監桑德伯格，預定下月20日上庭作供。

（法新社/彭博社/觀察家報）