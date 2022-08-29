女子扮名門之後 混入特朗普莊園聚會

烏克蘭出生 身分不明

《匹兹堡郵報》上周五（26日）率先報道，33歲烏克蘭出生女子亞希申（Inna Yashchyshyn）謊稱自己名為安娜．德．羅斯柴爾德（Anna de Rothschild），是加拿大慈善機構「救濟聯合之心」（United Hearts of Mercy）會長，2021年5月獲邀到海湖莊園參加聚會，其間與特朗普及美國參議員格雷厄姆合照。報道指FBI及加拿大魁北克省警正調查亞希申。她的確切身分未明，另有報道指她是美國伊利諾伊州一名貨車司機之女，但不知何時到美國居住。FBI拒絕回應事件。

另外，美國區域法院法官坎農前天（27日）表示，她「初步有意」應允特朗普要求，委派「特別主事官」管閱本月8日搜查海湖莊園所檢取的文件。美國政府可於周二或之前入稟回應，相關聆訊定於周四舉行。

美國國家情報總監海恩斯上周五致函眾議院情報委員會及監督委員會主席，指司法部正與她合作，推動審查海湖莊園檢取物品的機密內容及所涉風險。

（匹兹堡郵報/衛報/路透社）