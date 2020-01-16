話你知：NASA署長憂華「佔月」 北京斥美顛倒黑白

美國太空總署署長尼爾森（Bill Nelson，圖）7月初接受德國《圖片報》（Bild）訪問時，坦言新太空競賽的對手是中國。他對中國軍事太空計劃表示憂慮，認為中國如果順利登月，恐將「佔領」月球，並可能禁止其他國家登陸。尼爾森還指中國靠偷竊他國的創意和技術，以加入太空競賽，又指中國太空站的任務是學習如何摧毁他國衛星。

中國外交部發言人隨即公開反對尼爾森「罔顧事實」的說法，指美國才是對「和平利用外空造成巨大威脅」的國家，指摘尼爾森「混淆是非，顛倒黑白」。

美國政府於2017年批准由NASA主導的「阿提米絲」（Artemis）計劃，目標2024年將美國太空人送往月球，並於2028年前在月球建立永久基地。

此計劃至今已吸引加拿大、澳洲、日本、韓國等10多國加入，惟中國和俄羅斯並未參與。中俄兩國2021年3月簽署諒解備忘錄，目標2035年前分3階段在月球建成國際科研站 。

登月先過招 探火星決勝

NASA的載人登月火箭已整裝待發，中國的則仍在研製中，美國在登月競賽算是稍佔先機。不過，NASA前副署長洛韋羅（Doug Loverro）說，新太空競賽哪國勝出，要視乎最終目標為何，「如果目標是登月後返回地球，顯然美國將可擊敗中國，毋庸置疑，但如果目標最先將人類送上火星，答案就十分不明確了。」

（CNN/美國之音）