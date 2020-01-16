與華競賽 NASA探月再啟程 阿提米絲1任務 「史上最強」火箭今攜假人升空

相隔50年 美重返月球揭幕

倘若火箭順利升空，「獵戶座」（Orion）太空船按計劃將與「太空發射系統」（SLS）分離，利用太陽能驅動飛往月球軌道。到達月球軌道後，NASA計劃先讓太空船在離月球表面近百公里距離飛行，再進入較廣闊的運行軌道。回程時，「獵戶座」太空船將利用月球引力設置進入地球軌道的路線，並於進入大氣層後，最終降落在加州聖迭戈對出太平洋海面。預計整個旅程將航行約209萬公里，歷時42天（見圖）。

航程209萬公里 歷時42天

今次屬於「阿提米絲」計劃首階段升空，將不會載人，但將搭載3具附感應器的假人，測試其對航行中加速壓力、震動，以及太空衣抗太陽輻射等能力，評估之後送人登月的成功率。「獵戶座」太空船回程時穿越地球大氣層的抗高溫燃燒能力亦是另一測試重點。

今次計劃所用的「獵戶座」太空船此前曾被送上太空，但SLS則是首次發射。總高度約98米的SLS繼承NASA早年太空穿梭機及「阿波羅」計劃的技術，最高可產生總共880萬磅推進力，比上世紀「土星5號」火箭高出15%，以每小時約3.64萬公里速度擺脫地球引力。NASA職員稱SLS是現存唯一可將「獵戶座」直接送到月球的火箭。

今次「獵戶座」太空船亦計劃最遠飛離月球6.4萬公里，打破1970年載人「阿波羅13號」4.8萬公里距離紀錄，並為2024年「阿提米絲2」載人探月任務設下範例。

外界估計今天將有多達10萬至20萬民眾親臨甘廼迪太空中心觀看SLS升空。45歲英國女子博斯坦德吉（Joanne Bostandji）專程與丈夫及兩孩到美國見證盛事，認為看探月火箭升空的機會「一生只有一次」。

「阿提米絲」計劃2017年在美國時任總統特朗普任內敲定，取名自古希臘神話的月亮女神，被視為派人探索火星的踏腳石，預計至2025年共投資930億美元（約7297億港元）。該項預算因此前火箭等設備造價多次超支而提高。

擬建月球基地 鋪路載人登火星

一般認為，美國新一輪太空競賽的對手是中國，「賽場」將是火星而月球；NASA高層亦不諱言中國是太空競賽的對手（見另稿）。NASA希望通過「阿提米絲」計劃的登月經驗，計劃2030年代展開的載人火星之旅。

中國航天科技集團一院院長王小軍去年則表示，中國亦計劃2033年實現載人火星探測計劃。

（國家地理雜誌/CNBC/CNN）