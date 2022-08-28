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2022年8月28日星期日
國際新聞
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烏東彈坑
烏東彈坑
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【明報專訊】一名烏克蘭警員上周五（26日）檢查落在頓涅茨克州尼古拉耶夫卡鎮（Mykolaivka）一間學校外的空襲彈坑。烏方稱俄軍當天兩度炮擊位於該處附近的斯拉維揚斯克。
（法新社）
（俄軍侵烏）
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