俄女諜開珠寶店 接觸北約官員

北約職員認與對方有戀情

Bellingcat跟意大利《共和國報》、德國《明鏡》周刊及俄羅斯的調查伙伴The Insider花約10個月時間，分析公開資料和檔案、外泄俄羅斯資料庫及訪問等揭發事件。其報道指，瑪麗亞‧阿德拉曾在羅馬、馬耳他和巴黎生活，2013年搬到北約盟軍聯合部隊司令部所在的那不勒斯，並開設珠寶店。她2015年起擔任由國際獅子會那不勒斯分會的秘書，其間得以接觸多名北約官員，其一北約僱員更承認曾與瑪麗亞‧阿德拉有戀情。瑪麗亞‧阿德拉雖然可直接接觸當地很多北約和美國海軍軍官，但調查未能確認她有否進入過北約基地。

瑪麗亞‧阿德拉對外聲稱父親是德國人，母親是秘魯人，1980年被帶到蘇聯欣賞莫斯科奧運比賽後被遺下，由蘇聯家庭撫養。惟Bellingcat經過比對相片、瑪麗亞‧阿德拉在社交網站公開日常生活等資料後，指她真實身分是1982年出生的俄國公民科洛博娃（Olga Kolobova）。《衛報》曾向她求證未獲回覆。

（衛報/Bellingcat）

（俄軍侵烏）