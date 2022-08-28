烏東設21關卡「過濾」平民 俄軍涉違人權

耶魯大學公共衛生學院人道主義實驗室（Yale HRL）的報告指，通過商用衛星高清圖像與開源信息，「極之肯定」俄軍及其代理人在烏東控制區利用原有的學校、市集和監獄等設施，建立了將佔領區內人士分類的「過濾系統」（filtration system）。俄方通過登記、盤問，決定是否將那些人釋放，抑或繼續羈押，又或者遣送往俄羅斯。

報告指，俄方早在侵烏前數周已建構該系統，並在佔領馬里烏波爾後擴充。那些地點迄已傳出侵犯人權的報告。其一監獄範圍內還可能存在墳墓。

美衛星圖像搜證 俄斥抹黑

美國國務院5月起推行的資助項目「衝突觀察」（Conflict Observatory），專責分析俄軍侵烏期間戰爭罪行等違反國際法的證據，清算俄軍罪行。Yale HRL是其合作伙伴。美國國務院上周四呼籲俄國停止「過濾」和強行遣送行動，並容許觀察員進入那些地方。

俄羅斯駐美大使館在Telegram稱，「這是又一項旨在抹黑俄羅斯特別軍事行動的謊話」。

（路透社/彭博社）

（俄軍侵烏）