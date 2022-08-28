拒涉烏核電站內容 俄擋核不擴散聲明

知情人士向法新社透露，俄方尤其反對有關現由俄軍佔領的扎波羅熱核電站之文本段落，協議草案最終版，對核電站等周圍的軍事活動、烏方失去核電站等控制權及攸關安全的負面影響，表示「嚴重關切」；另有一段強調「確保由烏克蘭的主管部門控制諸如扎波羅熱核電站等核設施，最為重要」。

批文本偏頗 俄代表離場抗議

俄羅斯外交部核不擴散與軍備控制部副主任維什涅韋茨基批評，長達30多頁的最終文本有失「平衡」，「我方代表團針對一些段落提出關鍵異議，這些段落明顯具有政治性質」。《衛報》報道，俄羅斯是唯一反對最終文本的國家。俄國代表譴責烏克蘭及其「保護者」破壞會議，整個磋商「一面倒」，然後離場抗議。

共同社報道，俄方強烈不滿協議草案要求俄方歸還所佔領的扎波羅熱核電站管理權，儘管修訂版已未應烏方要求點名俄羅斯。文本初稿曾明確提及俄方在該核電站進行軍事活動，但因俄方反對而刪除。俄烏雙方一直在該核電站附近的炮擊互相指摘。

美國代表、副國務卿詹金斯在Twitter稱：「因為俄羅斯，我們沒有共識文件。」新西蘭代表則批評俄國搞「外交破壞」阻撓。

NPT審議大會任何協議都需要191個成員達成共識。上次2015年審議大會也未能達成協議。今年會議期間，與會者還討論了伊朗核計劃、朝鮮核試等議題。共同社援引外交消息透露，中國以及俄、烏等各就關切內容表不滿，磋商進展艱難，令前日最後一天會議延長4個多小時。

俄擬周一放專員評估烏核電站

烏克蘭國營能源公司Energoatom昨表示，俄軍過去一日多次炮擊扎波羅熱核電站所在地，站內基建已損毁，有泄漏氫氣和輻射物質濺射的風險，且發生火災風險很高。《華爾街日報》引述知情人士報道，俄方立場放軟下，聯合國國際原子能機構（IAEA）調查員最快本周一緊急視察該核電站及至少逗留一晚，評估安全問題。

（法新社/彭博社/衛報/共同社）

（俄軍侵烏）