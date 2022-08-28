埃塞內戰重燃 譚德塞：無法寄錢救挨餓親友

戰地與外隔絕 空襲炸中幼園

本身是提格利尼亞族人（提格雷州主導民族）的譚德塞（Tedros Ghebreyesus）上周四在世衛記者會上說：「我在那裏（提格雷州）有很多親戚。我想給他們寄錢，但無法做到，我甚至不知道誰死了誰還活着。」同樣住國外的經濟學家基布羅姆（Kibrom Abay）也稱，因提格雷州金融服務暫停，匯款變得極困難且費用高昂，「我無法幫助我饑餓的父母，他們過去一直靠我的匯款」。一名住在埃塞首都亞的斯亞貝巴的人表示，他已找到人送錢到提格雷，對方收取20%手續費。BBC指中間人有時會收取40%或以上的費用。

埃塞的提格雷地區戰爭自2020年11月爆發以來，該地區與外界隔絕，沒有電力、電話、互聯網及銀行服務。埃塞政府與提格利尼亞人武裝組織「提格雷人民解放陣線」（TPLF）在今年3月達成停火協議，但上周戰爭再起。聯合國兒童基金會昨譴責前日空襲，擊中提格雷州一間幼稚園，造成至少4人死，當中包括兩名兒童，埃政府指摘TPLF所為。

譚德塞並非首次談及家鄉的戰事，他上周三稱當地局勢比烏克蘭更差，但乏國際關注，認為種族主義是背後原因，「也許原因在於提格利尼亞人的膚色」。

但埃塞內戰背後涉及複雜族群因素，譚德塞所屬的TPLF如今屬反中央政府一方，但他們昔年曾長期統治埃塞，其間不時傳出打壓其他民族。

（BBC/法新社）