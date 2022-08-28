線人資料倘外泄 情報工作倒退多年

《紐約時報》指特朗普向來都草率處理機密文件，宣誓書就指當局在海湖莊園不同地方發現涉密文件。宣誓書沒提及機密文件具體內容及資料被公開會對國家安全造成什麼風險，但概述了文件的情報種類，包括按法庭命令收集的外國監視資料、電子竊聽通信內容及間諜情報。

特朗普聲稱持有的資料已解密，但他今年初交還的資料帶有「人員情報控制系統」（HCS）標語，代表當中或有助辨識出CIA線人身分的資訊。前CIA高級官員詹姆森稱這是有關線人情報來源最敏感的資訊，在CIA的儲存相當嚴格，一旦發生問題會危及消息人士及當中資料。

CIA警告不少線人被擒殺

情報機構並非突然對文件如此著緊，《紐時》指中央情報局（CIA）去年向全球的CIA辦公室發報機密備忘，警告指有「數目令人不安的」線人被捕或被殺；中國過去曾摧毀CIA在華情報網，在伊朗和巴基斯坦的情報網亦受破壞，促使CIA要求加強保護間諜和線人身分。

（紐約時報）