宣誓書解釋搜莊 FBI相信有妨礙司法公正證據 特朗普被揭亂放極敏感線人情報

逾半內容塗黑 保障證人執法人員私隱

獲公開的宣誓書共有32頁，逾半內容被塗黑，更有多達21頁大部分內容甚至全版的文字都被遮蓋。備忘解釋這必要措施是為了「保障大量平民證人以及執法人員的安全和私隱，並維護調查的獨立及完整性」，披露他們的身分，他們可能會受到報復或恐嚇，甚至人身安全會受到威脅。附於宣誓書後的6頁文件分別是特朗普代表律師科科倫5月25日向司法部國安部門主管布拉特，解釋特朗普「有權解密文件」的電郵，以及搜查莊園內哪些地方及目標檢取物品等資料。

宣誓書指出，FBI審閱特朗普及其團隊今年1月交還美國國家檔案和紀錄管理局（NARA）的首批15箱資料，共發現184份涉密文件，其中25份被標註為「最高機密」、92份為「機密」及67份為「保密」。部分文件標示了「原創者管制」（ORCON）或「Noforn」，ORCON意味不能在沒有情報機構許可下管有相關資料，Noforn標記則禁止該資料向外國人士披露。其中一些文件更標示隸屬「情報人員管制系統」（HCS）。HCS 是美國政府用作保護由秘密線人或間諜所提供情報的系統，宣誓書指出，這些文件與用以蒐集情報的「秘密人力情報源」有關。

機密紀錄與報紙雜誌混放

宣誓書又指，NARA「最關注獲交還的高機密紀錄遭移離文件夾，或與其他資料混在一起，又或未被妥善鑑別」，例如載有文件的箱子混有報紙、雜誌和相片等雜物。

FBI在宣誓書列明「有合理理由相信會找到妨礙司法公正的證據」，故要求法庭批准搜查海湖莊園，但未交代詳情。在8月5日宣誓書提交當天，FBI並未確認所有潛在犯罪人士，也未鎖定全部調查相關證據。

特朗普律師團隊在宣誓書公開數小時後，向法庭提交上周一入稟要求委任「特別主事官」（special master）審閱被扣查文件的補充說明，又指宣誓書幾乎未提供可令特朗普了解搜查理由或被帶走物品的內容。特朗普在自家社交平台Truth Social譴責佛羅里達州聯邦裁判庭法官萊因哈特不應批准讓人「闖進他的家中」，又大罵調查是由「政棍與流氓」領導。《紐約時報》引述知情人士透露，特朗普過去一周在與律師們討論他將面臨的法律問題。

特朗普方促公開更多內容

BBC分析指出，即使宣誓書許多內容被塗黑，但顯示事件並不是所謂保留總統紀念品，特朗普帶走的政府機密文件，涉及情報蒐集、外國監控等，這是嚴肅的刑事調查。曾在2020年第一次彈劾案中代表特朗普的律師德肖維茨（Alan Dershowitz）認為「宣誓書中的理據或已足夠提訴」，但指大部分內容遭塗黑，似非僅為保護證人，促請公開更多宣誓書內容，因部分或能對特朗普有利。

（紐約時報/華盛頓郵報/BBC/新聞周刊/商業內幕/路透社）