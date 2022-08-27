東南亞諸國避選邊站 「反映美影響力降」

在烏戰第七天的聯合國大會投票上，東南亞11國有9個對譴責俄方侵略及呼籲和平的決議案中投下贊成票，僅有兩個投棄權票的國家越南和老撾，都是傳統上的俄羅斯伙伴，至於緬甸名義上是由反對軍方政變的前朝駐聯合國大使代表覺莫吞投贊成票，但軍政府的真正立場是支持莫斯科。儘管如此，東南亞各國在烏克蘭問題上，大多迴避表達明確立場。

星強調捍衛原則 不代表親美

以新加坡為例，儘管該國罕有加入制裁俄羅斯的行列，卻又一直強調這並非選邊站，而是捍衛原則。新加坡總理李顯龍周日在演說重申，譴責莫斯科不代表立場親美，也不是要跟俄方作對，但星洲必須堅定立場和捍衛原則，因為國家主權和領土完整的問題，關乎作為小國的新加坡之生存。他又指摘網上有不少信息想左右新加坡民眾的立場，反美、反西方或反俄、反中的都有。

作為美國條約盟友的菲律賓，則被指立場反覆，馬尼拉強調在俄烏問題上中立，即使由小馬可斯取代杜特爾特繼任總統，也未有改變，但偶有發出對華府示好的信號——駐美大使羅慕德斯3月表示，倘若烏克蘭的戰火外溢到亞洲，菲方準備好向美方開放設施，而小馬可斯政府8月初則以美方潛在制裁為由，叫停對俄軍事直升機採購。泰國和馬來西亞則同樣自稱中立，在俄軍侵烏上一直保持低調。

印尼充當俄烏斡旋者

印尼則意外成為東南亞在俄軍侵烏問題上的最高調國家。從社交平台留言看，印尼民間撐俄聲音高漲，但政府則小心翼翼。其一契機是本年度二十國集團（G20）峰會11月會在峇里舉行，身為東道主的印尼總統佐科（Joko Widodo）面對西方施壓阻止俄羅斯總統普京與會，成功化困境為機會，充當俄烏之間其一斡旋者，成為少有同時曾訪問俄羅斯和烏克蘭的國際領袖。

東南亞在俄軍侵烏上立場曖昧，研究俄羅斯對亞洲政策的新南威爾士大學政治及國際關係高級講師科羅廖夫（Alexander Korolev）看來，這反映美國在全球影響力的下降。他向本報解釋，東南亞小國不想公開表態，是因為不肯定美國對區內的安全承諾，它們拒絕譴責俄羅斯代表烏戰對世上一些重要地區來說，並非看起來那麼簡單，「東南亞國家並不完全認同美國以至整個西方所展示的論述」。他直言，美國入侵其他國家的名單也頗長，東南亞國家對此深知肚明，「基於烏克蘭情况的嚴重性，它們不支持俄羅斯是可以理解，但它們也未準備好公開譴責俄羅斯，以免損害跟俄方的未來合作」。

但從數字看，俄羅斯未必可以感到安穩。俄羅斯戰前是東盟第九大貿易伙伴，同時位居區內最大武器供應國多年，跟區內多國都有交易，其中越南和緬甸（軍政府）更是主要買家。自2014年吞併克里米亞招致西方制裁後，俄羅斯與東盟的貿易額由2014年高峰的230億美元，跌至2020年的150億美元；國防出口總額同樣一直下降，由2014年的12億美元跌至去年的僅8900萬美元，連身為區內最大武器賣家的地位也被美國和中國超越。在侵烏招至西方更嚴厲制裁，以及烏戰前線武器折損導致對外武器供貨能力受損下，莫斯科在東南亞的經營有付諸流水之虞。

（俄軍侵烏）