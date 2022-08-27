美學者：中東國無力議價 華難代美地位

格爾文認為，中東目前的局勢發展，還是自奧巴馬時代起對華政策開始取代中東政策作為美國外交重心的餘緒，令區內出現權力真空，惹來沙特、土耳其和伊朗競逐主導地區秩序。但他強調中東在華府前沒真正的議價能力，「要評估誰更需要誰，有些東西要考慮：烏克蘭在西方幫助和中東鄙視下，本身（抗俄）表現不俗……現在，若利雅得和耶路撒冷跟伊朗陷入困境，你認為他們將會聯絡誰？」

華不願捲入地區紛爭難「稱霸」

外界關注在美國相對退出中東下，區內國家（例如阿聯酋）也會嘗試拉攏北京，甚至中國會主動爭取介入，以填補權力真空，甚至取代美國成為中東霸權。但格爾文認為，中國不會做得到，皆因中國雖然依賴中東石油和市場，但似乎不願捲入地區紛爭（例如伊朗與沙特等海灣國家的恩怨），缺乏當霸權的應有條件。他指出，當中國可在現有安全網絡和有效運作的全球經濟系統下得益，就沒理由去承擔霸權的責任，「諷刺的是，中國在當代中東發揮的作用，或跟美國在兩次世界大戰之間的時期相似：美國企業前來主導全球石油貿易，但其他國家（英國和法國）則付出作為霸權的代價」。

（俄軍侵烏）