中東盟友拒「聽話」 美國堵俄面臨缺口

「烏戰半年」系列四之四

明報記者 周宏量

土耳其調解俄烏建功

擋北約擴員惹爭議

土耳其是烏戰以來其一最活躍的非西方國家，周旋於烏克蘭和俄羅斯之間，發揮調解角色，代表作是跟聯合國合作，成功說服烏、俄上月22日在伊斯坦布爾簽署《黑海穀物倡議》，暫時恢復自俄軍封鎖黑海後中斷的烏克蘭糧食出口。

但對美國而言，土耳其卻令其頭痛不已。最大煩惱自然是瑞典和芬蘭申請加入北約一事，外界原認為在歐美支持下將順利推進，但安卡拉以瑞典和芬蘭包庇庫爾德族「恐怖分子」為由阻撓，打亂華府算盤。儘管在各方斡旋下，土耳其終在6月底北約峰會前夕轉軚開綠燈，但此後仍一再以瑞、芬未履行備忘錄為由，威脅凍結兩國申入北約的程序。

儘管土耳其在烏克蘭問題上並非事事順從俄羅斯（例如持續向烏克蘭支援供應對抗俄軍的無人機，埃爾多安本周更公開表明支持克里米亞回歸烏克蘭），但透過上述調解角色，安卡拉成功提升跟莫斯科的雙邊關係，進一步令美國警覺。本月初俄土峰會後，埃爾多安不諱言已跟俄方達成部分天然氣交易以盧布結算的協議，同時商討增加金融合作，加深華府憂慮土耳其或成為俄羅斯突破西方制裁壓力的缺口。美國副財長阿德耶莫（Wally Adeyemo）上周五為此向土耳其副財長施壓，到周一再致函土耳其兩大商會，警告土商如跟受制裁的俄羅斯人合作，將面臨次級制裁風險。

阿聯酋成俄資避風港

質疑美霸權難再

在制裁漏洞問題上，美官員向《華爾街日報》坦言，阿聯酋是另一華府關注所在——阿德耶莫6月旨在確保對俄制裁成效的中東之行，土耳其和阿聯酋便是兩大目的地。自俄軍侵烏後，阿聯酋進一步加強作為俄羅斯資金和資產（例如私人飛機）避風港的角色，惹來西方質疑，阿聯酋官員解釋，那些資金和資產的來源是許多目前未受制裁的俄羅斯人。

然而，令美國更為憂慮的是烏戰突顯中東政治格局出現的裂痕。阿聯酋與傳統盟友兼地區領袖沙特阿拉伯近年銳意拓展跟中國和俄羅斯的關係，被視為尋求美國逐漸撤出中東後的戰略對沖。在俄軍侵烏前後的能源價格飈升危機，美國原盼中東盟友出手相助平穩油價，但《華爾街日報》3月揭發，沙特和阿聯酋領袖當時一再拒跟美總統拜登通電話，避談石油增產，卻又跟俄總統普京通電話。

阿聯酋總統外交顧問加爾加希（Anwar Gargash）4月更公開宣稱，該國正重新評估各項同盟關係，指烏戰證明國際秩序不再是美國獨大的單極世界，甚至質疑美元在全球經濟霸權能否維持。美國眾議院議長佩洛西本月初訪台時，身為美國盟友的阿聯酋公開支持中國，質疑此行「挑釁性」。

有求於沙特增產

拜登遭遇人權尷尬

最令拜登政府尷尬的是另一美國盟友沙特阿拉伯。因異見記者卡舒吉被殺案，拜登政府原對被指是幕後黑手的沙特王儲穆罕默德作出抵制。但在油價飈升推高國內通脹，向來強調民主對抗專制的拜登被迫妥協，7月出訪沙特「重置」雙邊關係，惹來摒棄人權關注的爭議。拜登為此投書《華盛頓郵報》辯解，強調他要將美國置於「在競爭中勝過中國的最佳位置」。然而，他抵埗後跟穆罕默德「碰拳」打招呼的相片公開後，反惹更大爭議。

即使如此，利雅得最終也未鬆口，令拜登「求油」之旅空手而歸，穆罕默德更在卡舒吉問題上反唇相稽，「提醒」美方也在伊拉克阿布格萊布監獄（虐囚）等事情上犯錯。此外，拜登甫離開中東，阿聯酋便宣布以洗黑錢罪名囚禁曾任卡舒吉律師的美國公民加富爾。

專家：對美主次易位

中東國逆向取利

研究阿拉伯世界政治的美國智庫布魯金斯學會資深研究員哈米德（Shadi Hamid）直言，沙特和阿聯酋的做法是蓄意令美國尷尬，也是典型的專制統治者測試美國底線，「結果發現這些界限不存在」。

哈米德在其《大西洋》雜誌專欄指出，這種權力平衡的反轉不能低估，儘管理論上美國（至少目前）是超級大國，沙特和阿聯酋是所謂的從屬國——換言之，它們的安全和生存依賴美國的力量，即「他們需要我們（美國）多於我們需要他們」。但哈米德坦言，若從拜登中東行前後事態看，美國看起來更像是向超級大國朝貢的小伙伴。

他認為拜登的遭遇不是偶然，另一位美國總統奧巴馬任內促成對沙特軍售的歷史性升級，卻在2016年出訪沙特時受冷遇，「有些分析家提出的『逆向取利』（reverse leverage），或許更能準確定義美國跟阿拉伯專制統治者的關係性質」。他解釋，美國對海灣國家的軍事支持很少設條件，海灣國家卻將這些援助視為理所當然，將其當成應得權利。

（俄軍侵烏）