SpaceX伙拍T-Mobile 實現手機無「死區」

衛星互聯網不怕信號塔被毁

SpaceX創辦人馬斯克與T-Mobile總裁西韋特在得州宣布合作消息。馬斯克指有了這項科技，手機在世上再無「死區」，即使傳統手機信號塔在天災中被毁，仍可用其衛星網絡通訊協助拯救偏遠區域傷者或受困者。T-Mobile表示服務明年底起展開，並計劃商討對等漫遊協定來開拓海外市場。

「星鏈」網絡由2,800個架設於地球低軌道上的衛星組成，原為固網電話供應商無法企及的鄉野地區提供寬頻互聯網。SpaceX正研發第二代V2衛星，設計特殊天線供T-Mobile用戶使用。

這次合作突顯衛星互聯網市場競爭正迅速加劇。亞馬遜旗下衛星子公司Kuiper Systems去年10月已與美國最大無線服務供應商Verizon達成類似合作方案，中國擬組建1.3萬枚衛星組成的「國網」，歐盟也計劃佈置250枚衛星的網絡系統。

（彭博社/法新社）