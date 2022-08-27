應法官命令 美司法部解封搜海湖莊園案宣誓書

公開版本部分內容經遮蓋

FBI本月突擊搜查海湖莊園時檢走逾20箱物品，包括11組「涉密」（classified）文件，當中部分文件被列為最高機密。特朗普指控FBI政治報復後，司法部本月12日公開搜查令，指搜查理由是他卸任後非法管有政府文件，涉違反《間諜法》等3宗罪，但司法部以擔心影響調查為由，拒絕披露宣誓書內容。有傳媒遂入稟法院要求公開宣誓書。

批出搜查令的聯邦法官萊因哈特周四下令公開部分內容經遮蓋的宣誓書，稱認為當局有正當理由對部分文件保密，包括要保護證人和特工身分等。在法官宣布命令前數小時，司法部發言人確認檢察官已向法官提交一份經修訂的宣誓書副本。

特朗普早前就海湖莊園被搜展開司法反擊，周一入稟要求另一法官頒令禁止FBI查看檢走的文件，直至任命中立第三方特別主事官審查文件是否受保密特權保護。負責法官翌日要求特朗普法律團隊最遲周五提出法律依據和具體要求。

總統拜登周四（25日）在馬里蘭州政治集會嚴詞批評與特朗普結盟的共和黨人，指他們拒絕接受人民的意願，呼籲民眾投票再次拯救民主。

（路透社/法新社/彭博社）