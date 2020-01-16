mRNA新冠疫苗爆專利戰 莫德納告輝瑞BioNTech

疫苗專利爭議鬧上法庭的消息傳出後，輝瑞（Pfizer）和BioNTech在美國股價分別下跌接近1%和約1.5%，莫德納（Moderna）股價更下跌1.7%。

莫德納在公司聲明表示，輝瑞與BioNTech侵犯了其兩項技術的知識產權。第一項關於公司2010年起研發，並於2015年開始人體測試的一款mRNA技術，稱輝瑞與BioNTech在研發新冠疫苗期間，到臨牀測試階段有4種不同的候選，當中包括完全規避莫德納創新路徑的選項，但兩者最終採用跟莫德納技術有「完全一致的化學修改、藉此避免觸發不良免疫反應」之版本。第二項則涉及莫德納早年為研發「中東呼吸綜合症」（MERS）疫苗所編製的整條突刺蛋白基因排序技術。莫德納行政總裁邦塞爾（Stephane Bancel）在稱，入稟是為了「維護公司投資了數以十億計美元，並在新冠疫症爆發之前10年以來註冊的先驅mRNA技術」，認為有權「僅在商業合理的條件下批准競爭對手使用其獨家技術」。

為救人命不會要求下架復必泰

莫德納目前只尋求輝瑞與BioNTech就今年3月8日或以後涉及抄襲技術的銷售作出賠償，但有一定豁免，包括在92個低收入國家供應的疫苗和涉及美國政府援助的交易。莫德納同時強調，為確保有需要的國家和人士「可持續獲得救命藥物」，不會反對兩間公司繼續賣新冠疫苗，也不會要求對方下架疫苗。

專責知識產權訴訟的美國律師努南對這次訴訟不感意外，指疫苗研究公司為避免在疫情初期，令公眾留下阻撓研發新冠疫苗的負面印象，才會容忍之前「兩年半的空窗期」，如今疫情高峰已過，這些公司將會爭相保障自家知識產權。衛生數據公司Airfinity預測，以上3間公司今年的新冠疫苗收益可高達520億美元（約4056億港元），意味如果輝瑞和BioNTech敗訴，將面臨巨額索償。《華郵》指訴訟可長達3至5年。

（路透社/華盛頓郵報/金融時報）