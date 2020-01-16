烏核電站火警 曾斷連電網「險釀核災」 俄烏續互責 IAEA總幹事要求月內視察：不能再拖

烏總統：幸有後備電力

斥俄置歐洲於險境

位於烏克蘭南部的扎波羅熱核電站是歐洲最大核電站，3月初起被入侵的俄軍佔據。營運該核電站的烏克蘭國營能源公司Energoatom周四證實，扎波羅熱核電站附近一處燃煤發電廠的灰坑起火，影響最後兩道連接反應堆的供電，並令核電站兩度與烏克蘭國家電網中斷連接。核電站另外3條電線已因戰事癱瘓。Energoatom此前稱，斷電期間核電站依靠僅餘一條連接常規動力廠房的後備電纜支撐，到昨日再確認核電站與國家電網的連接已恢復。

澤連斯基周四晚在演說中稱，幸而後備柴油發電機仍有運作，令世界倖免於一次核輻射事故，譴責俄羅斯「將烏克蘭和所有歐洲人置於與輻射災難只差一步的險境」。他呼籲國際原子能機構（IAEA）與其他國際團體施壓俄軍盡快離開核電站範圍。

俄佔區首長：停電短時間

烏軍攻擊所致

由俄方任命的扎波羅熱州州長巴利特斯基（Yevgeny Balitsky）表示，當地一度短時間停電後已恢復供電。他稱輸電線損毀是烏軍攻擊造成。

IAEA總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）周四表示，俄烏雙方已同意組織派團視察核電站，就如何進入核電站的談判取得進展。他指現况「刻不容緩」，期望數日內親自帶隊到當地。

衛報：俄擬斷連電網方案

添爐芯熔毁風險

正當外界擔心扎波羅熱核電站附近近期頻遭炮轟恐引發核災之際，《衛報》周三引述Energoatom負責人科京（Petro Kotin）稱，俄國工程師已經制定開關藍圖，準備在最壞情況下切斷核電站的烏克蘭電力供應，「他們把（計劃）告知廠區工人，廠區工人再透露給我們，而此計劃的先決條件為，連接扎波羅熱核電廠與烏克蘭系統所有線路均嚴重受損」。

科京擔心，核電站供電情况已經嚴峻，4條主要電線中有3條因戰爭破損，另3條連接常規動力廠房的後備電線亦已有兩條癱瘓，假如俄方切斷核電站與烏克蘭國家電網的連接，進行轉駁期間處理不當，冷卻系統停運時間過長，可能會觸發反應堆爐芯熔毀，導致核輻射外泄事故，其間工作人員只有90分鐘時間進行修復。科京又稱俄軍正故意針對連接核電站的電線發動攻擊，憂上述情况將成現實。

（衛報/法新社/路透社）

（俄軍侵烏）