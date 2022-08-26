俄青年：不感黑白分明 但侵烏絕非正當

看開戰後果顯世代差異

烏東頓巴斯地區傳統上是俄語裔地區，不少人都會到俄羅斯留學，卡爾波娃也有一些朋友來自這地區，但他們對俄軍入侵的看法也是迥異。她指一名烏東故鄉小鎮被俄軍佔領的朋友現在「超級反俄」，一直警告倘若烏軍戰敗，俄羅斯就會侵略其他國家；她認為這位朋友說得太誇張，但她可以理解，不會跟其爭論。她表示也不會認為烏克蘭一切都是正確，像另一名由盧甘斯克州搬到莫斯科的友人告知，在烏戰之前，烏軍也有轟炸他們的家園。

不過，卡爾波娃強調，普京對烏克蘭的說法是「廢話」，指他根本不承認烏克蘭是一個國家，可是「民眾接受這套說法」。她認為烏克蘭有權獨立，但普京認為那只是俄羅斯人需要奪回的失土。

俄人「仍想認為俄是好國家」

回想開戰之初，卡爾波娃坦言許多俄羅斯人都認為這場仗不會打很久，但隨着戰事愈拖愈久，對此疲勞的人們開始「習以為常」。但她指民眾觀感也有世代差異，她自己的世代都感到緊張，擔心制裁對經濟的影響，但她的父母則不然。她指許多俄羅斯人都只過着簡單生活，甚至不會到居住地以外的俄羅斯地方旅行，像她四處旅行和在外工作只是少數，「旅行改變了我許多，我開始思考不同之處」。

卡爾波娃認為，不少俄羅斯人心理上存在防衛機制，「他們沒其他地方可去，仍希望抱持一些希望，仍想認為俄羅斯是個好國家」。她自言仍愛這個國家，但對它感到某種沮喪。

（俄軍侵烏）