烏戰後中方減提「沒有上限」論 專家：中俄關係指標 還看實際軍事合作

翻查紀錄，中方提出類似論述，可追溯至國務委員兼外長王毅去年1月表示「中俄戰略合作沒有止境，沒有禁區，沒有上限」。到今年2月4日中俄峰會的聯合聲明，再提到「兩國友好沒有止境，合作沒有禁區，加強戰略協作不針對第三國，也不受第三國和國際形勢變幻影響」——翌日，時任副外長樂玉成更指中俄關係「上不封頂，沒有終點站，只有加油站」。

由「沒禁區合作」到「有底線」

但在2月24日俄軍侵烏後，中國外交信息明顯減少提及類似表述。中國駐美國大使秦剛3月更在鳳凰衛視專訪增添「底線論」，他說：「中俄之間合作沒有禁區，但是也是有底線的。這個底線就是《聯合國憲章》的宗旨和原則，是公認的國際法和國際關係的基本準則。」秦剛上月再指外界存在「誤會」，強調中俄不結盟，「不是盟友關係」。

這些表述變化令西方輿論關注北京是否就烏戰跟莫斯科保持距離，美媒Politico更指秦剛最新說法是變相撤回「沒有上限」論。但主張當前中俄關係實際上是「戰略結盟」的科羅廖夫不這麼認為，「北京對烏戰並不高興，卻也無法不理會俄羅斯」，關鍵在於美國壓力。

中美互視對方國安最大威脅

科羅廖夫解釋，北京益發認知到「華府已無可逆轉地邁向在經濟和地理上實際圍堵中國的戰略」——中國將美國的「亞洲再平衡」和「自由與開放的印太地區」戰略視為安全威脅，更將最近AUKUS同盟（由澳洲、英國和美國組成）視為戰略威脅，而美國對台灣作出高調售武和高層（例如佩洛西）到訪等強力支持，更對中美關係火上澆油，「中國看待美國的方式，跟美國看待中國的方式一模一樣——即最大國家安全威脅」。

俄軍侵烏後，中國和近年獲西方拉攏的另一亞洲大國印度，都傾向迴避明確表態或參與制裁，甚至趁低價購入俄方能源，但美國對此態度迥異，一方面以次級制裁威脅北京，另一方面避免過度施壓新德里。科羅廖夫指美國從未批評「對莫斯科的支持並不下於中國」的新德里，顯示美國尋求在中美關係上重建「冷戰2.0」，而非藉烏戰將中國從俄羅斯身邊拉走。

美方圍堵成定局 無關北京撐俄

科羅廖夫坦言，從中國的角度看，美方批評無關中國撐俄與否，而是關乎圍堵中國，「那中國為何要考慮譴責俄羅斯，不惜冒上損害中俄戰略結盟的風險？中國需要俄羅斯作為平衡美國的有效盟友」。

被問到應從什麼指標觀察中俄關係，科羅廖夫認為以下兩點極為重要：（一）中俄軍事合作的實際內容——即聯合軍演的數量和複雜程度、兩國軍隊定期會面的頻密度和具體內容；（二）普京和習近平的經常會晤。他指普京新近宣布俄羅斯會協助中國建造導彈防衛早期預警系統，便是雙邊結盟的強力指標；中國心照不宣地在烏戰支持俄羅斯，以及俄羅斯在佩洛西訪台等關鍵議題上對中國的言語支持，也是戰略合作的重要指標。

中俄軍事合作密度深度成指標

自烏戰爆發後，中國仍有保持與俄對話和軍事合作，習近平和普京在2月25日（開戰翌日）和6月15日兩度通電話。《華爾街日報》上周報道，習近平擬下月外訪參與上海合作組織峰會，並跟普京會晤，但報道未排除習只以視像方式參與。

軍事合作上，其一最受矚目的是美國印太戰略重點「四方安全對話」（QUAD）峰會5月在日本舉行期間，中俄派出4架可攜核轟炸機以共同編隊方式繞行日本周邊，日媒質疑時機是蓄意，但《日經亞洲》後來引述消息，指俄方原提議同時以軍艦繞近日本，因中方猶豫而未實行。另外，北京已宣布解放軍將派員參與俄羅斯下周二（30日）起舉行的「東方-2022」聯合軍演（印度亦會參與），但強調「與當前國際與地區局勢無關」。

（俄軍侵烏）