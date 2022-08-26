侵烏損國力添依賴 俄中關係難再平等

「烏戰半年」系列四之三

明報記者 周宏量、洪明超

在俄中的國力過去數十年此消彼長下，俄羅斯學術界愈來愈關注莫斯科能否跟北京維持平等關係，甚至擔心淪為對方的「小伙伴」（junior partner，或稱下級伙伴）。俄羅斯駐港總領事薩吉托夫去年接受本報專訪時則強調，在多極世界浮現下，中俄樹立了「平等伙伴關係」（equal partnership）的榜樣。然而，侵烏戰爭對中俄關係的平等性帶來衝擊。俄羅斯一方面在烏克蘭戰場損耗國力，另一方面跟西方「斷絕來往」，不得不轉而尋求跟中國加強合作。

陳寒士：「伊朗加大版」

俄勢淪華「小伙伴」

美國智庫卡內基國際和平基金會高級研究員陳寒士（Alexander Gabuev）是研究中俄關係的頂尖俄羅斯專家，但在俄軍侵烏後3月基於安全理由逃出國外。他上月接受《金融時報》專訪時坦言，俄羅斯面臨淪為「歐亞大陸的巨大版伊朗」，即使仍能自給自足和發展武器科技，但經濟和非軍事科技上只能閉關自守，在中俄關係上更「正處於逐漸成為小伙伴的軌迹」。

陳寒士本月初在《外交事務》網站撰文再指出，西方分析家視中俄聯手挑戰國際秩序，但事實上兩國「不是平等的關係」，「克宮對中國的依賴，會令俄羅斯變成中南海更大棋局的有用工具，即北京跟華盛頓競爭的巨大資產」。

他認為，中俄關係在烏戰前已逐漸倒向中方，包括權力最高層的許多俄國官員，都擔憂在未有同步改善與西方關係和加強俄國競爭力下，跟中國走近，最終會限制莫斯科的戰略自主地位；但在烏戰後，俄羅斯不得不採納「勉強的務實主義」，未來很可能會對北京作出一年前難以想像的讓步，例如容許中國在中俄天然氣管道談判取得有利的價格方案，甚至接觸到俄方最精密武器及其設計等。

科羅廖夫：結盟無關強弱差距

烏戰反鞏固中俄合作

今年6月出書探討中俄戰略結盟（strategic alignment）關係的新南威爾士大學政治及國際關係高級講師科羅廖夫（Alexander Korolev）跟陳寒士一樣，認為北京明瞭其對俄關係，跟美國對華態度不掛鈎。但他坦言並不完全同意「小伙伴」的說法，更認為烏戰不但未有削弱中俄戰略結盟（註：中國官方論述強調中俄不結盟，但科羅廖夫認為實際上不然），反而對此有所鞏固（見另稿）。

科羅廖夫向本報稱，將俄羅斯說成「小伙伴」恐有以偏概全之虞。他解釋，如果說經濟規模上是小伙伴，那是對的，但如果說軍事力量——尤其是核戰力、戰爭經驗、地緣政治影響力以至實際行動的本錢與能力，那就不一定了。「鑑於缺乏先進軍事科技是中國超級大國地位的最大弱點……俄羅斯仍是高科技武器主要出口國的這一點，絕對不能被低估。」

他續稱，更重要的是，俄羅斯作為「小伙伴」，對中俄戰略結盟而言不一定是壞事，因為成員國的相對強弱並非同盟組成的決定性因素，而在最重要的軍事同盟中，成員國在相對力量上都是不對稱的——以美國為例，其所有盟友都是不成比例地弱於美國，儘管如此，這些同盟都非常有作用，而且盟友都不願意退出。

張昕：俄精英故有世界觀

不接納做別國附庸

華東師範大學俄羅斯研究中心副主任張昕則認為，即使單純在經濟上，俄羅斯也不會成為所謂的中國「附庸」。他向本報解釋，俄羅斯精英長久以來的價值觀和世界觀，都是不願意相對於任何其他國家處於附屬關係，若非如此，也不會出現普京抗議北約東擴以至後來的烏克蘭戰爭。

張昕續指，中俄兩國決策者皆清楚，不可能僅靠對方擺脫國際政經問題上的外部壓力，其中莫斯科即使在目前艱難情况下，仍希望有空間透過加強跟其他國家的聯繫，來平衡對華關係，例子除了土耳其，還有最近頻繁互動的印度。另外，早在2014年克里米亞危機導致西方首波主要制裁後，莫斯科便已開始轉向亞洲，尤其尋求加強跟越南、新加坡和泰國等東南亞國家的經貿關係。

（俄軍侵烏）