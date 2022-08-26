所羅門群島禁「貶中所關係」記者入境

批澳媒報道中國影響屬種族定型

ABC周四（25日）報道，總理辦公室的聲明特別點名批評ABC及其節目《四角方圓》（Four Corners）。該節目本月1日曾報道一間中國國企談判洽購所國一個深水港，探討中國在所羅門群島的影響力漸增情况。

ABC早前已澄清節目主要訪問對象是關注此議題的所國民眾，並非外國專家。

惟聲明指ABC對中國在所國行動的觀察屬種族定型，「試圖告訴所國國民，所國向那些對ABC而言並非白人、沒實行民主制度的伙伴開放是錯誤、不合適及腐敗」。

聲明指外國記者要理解他們不能像在其他國家般，在所羅門群島用相同方式行事，「太平洋與澳洲和美國不一樣，當你選擇我們太平洋島國，就要尊重、禮貌並遵守適當的協議」。聲明指，沒意識到這些差異的記者會被禁入境所國和其他太平洋島國。不過，聲明沒交代禁令執行詳情、對外國記者施加什麼限制，亦未知措施何時生效及有否草擬指引，以及措施是否適用於所有外國記者。

（澳洲廣播公司/衛報）