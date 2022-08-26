烏指俄轟火車站殺平民 俄稱擊中軍用車

烏克蘭總統澤連斯基周三在在聯合國安理會會議上，提到恰普利湼的炮擊，稱4節車廂起火燃燒，「恰普利涅是我們今天的傷痛」。俄國防部昨稱，一枚伊斯坎德爾導彈擊中恰普利湼火車站一列軍用列車，殺死200多名烏軍及摧毁10台軍備。俄軍指該列車正準備運送武器到烏東頓巴斯地區前線。

莫斯科又稱，俄軍在烏中部波爾塔瓦州（Poltava）及第聶伯羅彼得羅夫斯克地區的空軍基地，摧毁了8架烏軍戰機。歐盟譴責針對平民的攻擊令人髮指。

英美公布對烏新軍援

英國首相約翰遜周三突訪基輔，以示支持烏克蘭，並承諾提供5400萬鎊（約5億港元）的最新軍援，包括2000架無人機，這金額較美國總統拜登同日宣布再加碼30億美元（約234億港元）援烏的規模小許多。

此外，俄羅斯總統普京昨簽署政令擴大武裝部隊規模，從190萬增至204萬人。

（路透社/法新社/BBC）

（俄軍侵烏）