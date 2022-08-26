學生：杯水車薪 未解學費貴問題

律師稱對貸款額低者為喜訊

律師薩拉凡（Gregory R. Sarafan）在《費城問詢報》撰文，說他讀法學院的學生貸款達28萬美元（約218萬港元），要還25年，坦言拜登的計劃對他毫無幫助，但認為對那些貸款額低的人來說確是喜訊，認為減免貸款將為他們的生活帶來「無法計量的轉變」。

29歲的普利多（Rocio Pulido）大學畢業時欠下私人和聯邦政府學生貸款共4.2萬美元（約33萬港元），新冠疫情爆發前每月還款500美元（3900港元），疫情期間她還清私人貸款，但仍有約2萬美元（15.6萬港元）債務。得知部分貸款免還後，普利多計劃開始儲錢，與伴侶實現置業夢。她說，許多朋友欠款比她更多，指減免計劃去得未夠盡，只是杯水車薪。

普利多慨嘆，對於第一代大學生（父母沒有上過大學）和有色人種學生來說，學生貸款債務對他們的生活以至成就的影響尤深。

得州聖安東尼奧學院大多數學生認為減免計劃雖有幫助，但治標不治本，指大學學費高昂這個根本問題沒有解決。俄勒岡大學學生會主席伊薩哈羅夫（Luda Isakharov）亦指出，學生要貸款讀大學的系統問題仍在，令學費不斷上升。

（費城問詢報/芝加哥太陽報/WPTA21/KSAT）