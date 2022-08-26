拜登推學債寬免 專家憂推高通脹

4300萬人合格 近半全免學債

拜登動用行政權宣布，凡於今年6月30日或以前申領了聯邦學生貸款者（下稱學債），按2020年或2021年稅務年度計算，其個人年收入低於12.5萬美元（約98萬港元）或者夫婦年收入低於25萬美元（約195萬港元），2023年1月獲免除1萬美元學債。白宮估計約有4300萬人合資格，當中約2000萬名將獲完全免除學債。

以年齡論，21%受惠者年齡不滿25歲，逾三分之一在40歲或以上，另有5%是老年持債者。接受聯邦佩爾助學金（Pell Grants）、年收入低於12.5萬美元的借款人，將有資格免除高達2萬美元（15.6萬港元）的學債。教育部估計約有2700萬人受惠。約六成領取佩爾助學金者，家庭年收入都不到3萬美元。

拜登承認寬減學債計劃不能滿足所有人，但認為新措施「負責又公平」，可給受薪階層、中產家庭提供更大的「喘息空間」。他說：「一整代人如今背負着無法承受的債務負擔，以換取至少一個學位。然而即使畢了業都未必得到一個學位原能給予的中產生活，這負擔太過沉重了。」

距中期選舉兩月 專家：助吸年輕票源

美國大專院校的一年學費約達1萬至7萬美元。教育部分析，本科生畢業時人均負債近2.5萬美元（約19.5萬港元），當中許多人需時數載乃至幾十年償還。6月NPR/Ipsos發布的民調顯示，55%受訪者支持免除高達1萬美元學債。

減免學債是拜登競選承諾，這計劃的出台時間距11月中期選舉僅兩個餘月，而逾半數背負學債者在35歲或以下，這正是民主黨亟需攏絡的選民年齡層。民主黨民調專家圖利欽（Ben Tulchin）指出，政府免除學債跟近期針對墮胎、全球暖化的行動，都有助爭取在1990年代後期及以後出生的世代支持。

參議院多數黨領袖舒默與參議員沃倫等不少人主張寬減5萬美元、使受惠者可達95%借款人。雖然如今政策遜於他們的目標，但沃倫周三認為數百萬打工仔可因而「有機會建構更具保障的經濟未來」。民主黨人又指出，寬減學債有助收窄種族經濟差異；布魯克林學會研究指出，借貸的黑人學生多於其他族裔，4年學士學位畢業時，黑人比白人同學人均多借近2.5萬美元。

共和黨批不公 質疑總統權限

不過，經濟學者指出近期通脹嚴重，倘若民眾把原定還款投放於消費，可能加劇通脹。白宮經濟顧問委員會前主席弗曼（Jason Furman）稱做法「鹵莽」，形同對通脹「火上澆油」。

此外，政策被指將私人債務轉移給政府。賓夕法尼亞大學商學院估計，此項目在今後十年總涉逾3000億美元（約2.3萬億港元），將加重聯邦赤字。前財長薩默斯等便警告這政策可能驅使政府削減支出或加稅。

眾議院少數黨領袖麥卡錫等共和黨人批評減免學債對那些已經花了多年積蓄還債、或一開始就沒有領取學生貸款者不公平。有共和黨議員質疑總統權限，認為此計劃「鹵莽、不法」。

（華爾街日報/BBC/金融時報/彭博社）