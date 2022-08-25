日本星洲拍板放寬入境遊

齊針遊日毋須核酸檢測

因確診新冠正在官邸隔離的日本首相岸田文雄昨與內閣開會後，在網上召開記者會（圖），公布接種3劑疫苗者，入境毋須出示登機前72小時內核酸檢測陰性報告。對於傳媒周二報道，政府計劃將每日旅客入境上限人數由2萬增至5萬，岸田表示政府未有決定，要視國內感染情况而定。雖然岸田強調會繼續逐步放寬入境措施，但日本第7波疫情持續，周二新增343人死亡，再現單日新高，確診人數增加逾20萬。

未齊針入境星洲免隔離

新加坡政府昨宣布，下周一起放寬室內口罩令，只有在醫療場所及搭乘地鐵、巴士等共公交通工具時才強制戴口罩，乘搭的士、校車等私人交通工具可選擇不戴口罩， 而僱主可決定辦公場所是否仍須戴口罩。此外，自下周一起所有未完成接種新冠疫苗的旅客入境後毋須再強制隔離7天，只須出示出發前兩天內的陰性檢測證明便可，亦須購買留新期間的旅遊保險。新加坡自4月起，允許完成接種旅客入境後毋須檢測和隔離。

為防年底可能出現新一波疫情，新加坡擬擴大疫苗覆蓋率，包括建議60至79歲民眾接種第二劑加強劑，政府從今年第4季起會為5歲至11歲兒童接種加強劑、為6個月至5歲的嬰幼兒接種疫苗。截至周二，新加坡7天平均新增個案2700宗。

（路透社/中央社）