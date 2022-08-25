前安全主管「吹哨」 舉報Twitter漏洞

扎特科7月向美國證券交易委員會（SEC）、司法部及聯邦貿易委員會（FTC）提交舉報文件，《華郵》取得轉交多個國會委員會的84頁刪節版本，內容指控Twitter針對2011年與FTC協議的合規進展落後，只有一成的公司項目確保新編碼沒有危險錯誤。扎特科稱他加入Twitter後，加派人手處理涉騷擾及恐嚇等積壓的100萬宗安全問題個案，將數目減至20萬宗。

扎特科原為著名黑客，外號「Mudge」。他早年任職網絡安全智庫，1998年曾參與美國國會聽證，警告當年互聯網易受黑客入侵，此後曾任職美國政府，以及Google高管，2020年獲延攬加入Twitter。

指公司運作利俄中間諜滲透

在文件中，扎特科指出Twitter多個嚴重安全問題，除約30%公司電腦自動阻隔修復更新，為黑客入侵提供漏洞外，扎特科入職早期便警告管理層，公司多個數據中心重複癱瘓會令伺服器無法正常重啟，最嚴重可導致Twitter數月無法提供服務，甚至遺失用戶資料等全部數據。

舉報文件亦稱，Twitter約7000名全職員工當中，近半可在缺乏監察下，存取公司內部核心軟件，令他們可接觸敏感數據，並改變平台服務的運作模式。他在舉報書中指這誘使俄羅斯及中國等外國政府聘請Twitter員工當內部間諜，威脅美國國家安全，其中稱公司接受「中國個體」資金，讓其可查閱中國國內非法「翻牆」瀏覽及使用Twitter人士的資料，形容管理層「明知有風險，卻置中國用戶於危險之中」。

Twitter﹕指控失實 不稱職被炒

Twitter發言人回應指扎特科的指控不實，「投機尋求傷害Twitter公司、股東及其客戶」，又表示扎特科今年1月已因「表現和領導欠佳」被辭退，另強調「全面謹遵」美國當局的規定和方向打擊虛假和垃圾資訊。

（華盛頓郵報/CNN/BBC/衛報）