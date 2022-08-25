泰憲法院裁定 首相巴育暫停職 反對派入稟挑戰任期 尚待最終判決

為泰黨（Pheu Thai Party）上周入稟法院提出申訴，法院昨日發聲明指他們考慮了申訴書和相關文件，認為訴狀提出的事實如提訟方要求般值得質疑，而9名法官以5：4投票支持周三起暫停巴育的職務，巴育有15天時間回應。政府發言人表示巴育尊重法院決定，副首相巴拉維（Prawit Wongsuwan）擔任臨時首相，而巴育停職不會影響政府工作。發言人續指巴育呼籲民眾尊重法院裁決，避免批評裁決令社會進一步撕裂。

巴育在2014年5月軍事政變後掌權，同年8月出任首相，在2019年大選勝出為民選首相。為泰黨指巴育的任期應從2014年8月起計算，因此應在本月完結。不過巴育支持者認為，他的首相任期應從2017年4月新憲法生效起計算，或是2019年大選後計起；這代表巴育最長可擔任首相至2025或2027年。

曼谷街頭現反對派集會

昨在曼谷民主紀念碑有近100名示威者歡迎裁決，但認為並不足夠，有示威者計劃周三稍後示威以表達立場。有民眾稱他們並不滿足於巴育停職，亦希望解散議會提早舉行大選。裁決前夕大批示威者聚集在首相府附近，要求巴育立即下台。泰國《民族報》報道，從差邁馬魯切特大橋（Chamai Maruchet Bridge）通往首相府的道路被貨櫃和鐵欄堵塞，警員在集會現場100米外監視。示威領袖輪流上台發言，批評政府自2014年巴育首次擔任首相以來8年的工作，示威領導呼籲民眾和平示威，避免對警方使用暴力。

在周日另一場集會，參與學生和反政府組織都承諾向「暴君」巴育採取行動，又呼籲民眾視下次大選為他們抗爭的轉捩點。下次大選最遲要在明年3月巴育政府任期屆滿時舉行，外界推測可能提前大選。

民調﹕2/3民眾盼巴育下台

今次是泰國近20年來經歷兩次政變及多次暴力示威等斷斷續續政治動盪後的最新爭議。路透社昨日引述最近一項民調，指有近三分之二受訪泰國人希望巴育本月下台。泰媒Thai PBS World在法院結果出爐前指出，若法院作出有利巴育裁決，他將可恢復首相職務，問題在於他的任期應從2017還是2019年起計算。惟一旦法院裁定巴育任期已滿，國會必須從各黨在2019年大選時提名的首相候選人中推舉新首相，履行到現屆政府明年3月任期屆滿。

（路透社/彭博社）