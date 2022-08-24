防俄施襲 烏克蘭兩大城國慶限聚

極右論者之女被殺 普京追授勳

美國有線新聞網絡（CNN）報道，鑑於情報顯示俄將襲擊政府機構及基礎設施，美國敦促在烏克蘭的美國公民立即離開。烏克蘭總統澤連斯基周一警告，莫斯科或會在烏克蘭獨立日前後策動「極其醜惡」的攻擊。基輔市軍政部下令周一至周四禁止公眾大型集會。哈爾科夫當局則禁止民眾於周二晚上7時半，至周四早上7時之間外出。

另外，杜金之女達里婭上周六死於汽車炸彈襲擊後，普京周一開腔譴責達里婭被「殘忍且凶險」地殺害，形容她的所為顯示她是「俄羅斯的愛國者」，向她追授俄羅斯最高榮譽之一的「英勇勳章」。達里婭此前一直現身俄國營電視台節目，強烈支持對烏克蘭的軍事行動。

美國國務院周一回應達里婭被殺時，譴責國際間針對平民的襲擊，但拒絕回應是否知道幕後主使人。

（路透社/法新社/CNN/半島電視台）

（俄軍侵烏）