防俄施襲 烏克蘭兩大城國慶限聚

【明報專訊】今天（24日）是烏克蘭獨立31周年，亦是俄軍侵烏踏入半年之日，路透社周一（22日）引述美國官員報道，情報顯示俄羅斯計劃近日對烏克蘭民用基礎設施和政府機構發動新一波攻擊。烏方由於擔心俄軍攻擊，已禁止本周在首都基輔及第二大城市哈爾科夫公開慶祝。另外，俄羅斯總統普京周一就俄國極右理論家杜金（Aleksandr Dugin）之女達里婭（Darya Dugina）之死開腔，形容事件為「殘忍且邪惡的犯罪行為」，並向她追授榮譽勳章。
極右論者之女被殺 普京追授勳
美國有線新聞網絡（CNN）報道，鑑於情報顯示俄將襲擊政府機構及基礎設施，美國敦促在烏克蘭的美國公民立即離開。烏克蘭總統澤連斯基周一警告，莫斯科或會在烏克蘭獨立日前後策動「極其醜惡」的攻擊。基輔市軍政部下令周一至周四禁止公眾大型集會。哈爾科夫當局則禁止民眾於周二晚上7時半，至周四早上7時之間外出。
另外，杜金之女達里婭上周六死於汽車炸彈襲擊後，普京周一開腔譴責達里婭被「殘忍且凶險」地殺害，形容她的所為顯示她是「俄羅斯的愛國者」，向她追授俄羅斯最高榮譽之一的「英勇勳章」。達里婭此前一直現身俄國營電視台節目，強烈支持對烏克蘭的軍事行動。
美國國務院周一回應達里婭被殺時，譴責國際間針對平民的襲擊，但拒絕回應是否知道幕後主使人。