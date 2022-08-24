日擬放寬打3針旅客入境遊

毋須核酸證明 每天5萬人

《日經》周一報道，日本政府近日將就取消72小時內核酸證明作出決定，並於數周內實施。《日經》報道，部分外國正縮減新冠測試規模，取得相關證明正變得困難。富士新聞網則報道，當局最快將於下月，將目前每天2萬的入境人數上限，調高至每天5萬人。

日本電視台周二報道，政府將於今天（24日）敲定上述方針，稍後由首相岸田文雄正式宣布。日本內閣官房長官松野博一表示，周日上午確診新冠的岸田正接受10天隔離，隔離期間遙距工作，目標下周三（31日）全面返回工作崗位。

松野博一拒絕評論放寬入境措施的時間，稱這需取決於國內外新冠疫情。他指出，在採取每項措施防止疫情擴散的同時，將推動恢復經濟活動，「只會在以上兩方面取得平衡時，方會逐步放寬邊境管制」。

日本6月10日恢復外國旅行團入境，7月以觀光目的入境的遊客總人數為7903人。據日本國家旅遊局（JNTO）統計估算，5月訪日港人旅客總數約700人，至6月及7月分別升至約800人及1100人。

單日新增14.1萬宗確診

另外，日本全國知事會周二（23日）發表緊急聲明，要求放棄掌握全部新冠感染人數，轉為採取僅報告長者及重症個案的「現實做法」，以重新分配資源，緩解前線以至整個醫療體制的壓力。日本周一數據顯示，單日新增14.1萬宗新冠個案。

（日經亞洲/共同社/日本電視台/路透社/日本國家旅遊局網站）