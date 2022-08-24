大馬前首相納吉布洗錢案 終極判決入獄

濫權洗錢罪成囚12年罰3.7億

現年69歲的納吉布（Najib Razak）因非法收取一馬發展公司前子公司SRC國際（SRC International）約1000萬美元（約7800萬港元）款項，於2020年被高等法院裁定一項濫權罪、3項刑事失信罪和3項洗錢罪成，判囚12年及罰款2.1億令吉（約3.7億港元）。納吉布之後上訴，去年12月遭上訴庭駁回，他今年4月向聯邦法院提出終極上訴。

以首席大法官東姑麥潤（Tengku Maimun Tuan Mat）為首的聯邦法院5法官昨日一致駁回納吉布的上訴及緩刑要求，維持高院原判，並下令即時入獄。東姑麥潤說：「我們一致認為，審判期間所提的證據壓倒性證明（納吉布）所有7項指控都有罪。在面對這樣的證據時，若判定上訴人這7項指控無罪，那將是對最高法院的嘲弄。」她亦稱，原判的刑罰並不過重。法官宣讀裁決時，納吉布顯得憂鬱和沮喪，他的妻子和兩個孩子在他背後。

政治生涯恐完結 可申元首特赦

最終判決出爐前，納吉布在庭上稱，自己是司法不公的受害者，又要求延審，辯方也要求首席大法官東姑麥潤退出審訊，均被聯邦法院駁回。

分析指出，今次裁決可能令納吉布無法捲土重來，澳洲塔斯曼尼亞大學亞洲研究教授詹運豪（James Chin）在裁決前說，若納吉布被判有罪，他將不能參加下一次選舉，「很明顯，他的政治生涯已經完結」。不過，曾任納吉布政治秘書的胡逸山指出，納吉布可申請最高元首特赦，若獲批，他將可輕易捲土重來，因其支持者仍眾多。胡逸山稱，現任首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）與納吉布同屬巫統，他必定建議特赦。納吉布2009起擔任首相，直至2018年在大選中落敗下台。

（法新社/路透社/星洲日報）