特朗普展司法反擊 促禁FBI查看文件

入禀求設特別主事官審查文件

在提交給佛州法庭的訴訟文件中，特朗普律師團指摘20多名FBI探員突擊搜查海湖莊園是「令人震驚的挑釁舉動」，具有政治動機，質疑有關行動旨在阻止特朗普再次參選。訴訟文件寫道，「若特朗普決定參選，他將是2024年共和黨總統初選和2024年大選的明顯領先者」，稱執法機構應是「保護美國人的盾牌，不能作為達到政治目的的武器」。特朗普律師在訴訟中提出4個要求，包括：1）任命一名特別主事官（special master）；2）在有關任命前，停止審查被扣押的文件；3）政府必須提供扣查文件的詳細清單；4）歸還搜查令範圍以外的所有物品。

特朗普律師要求委任的「中立」特別主事官，不會依照司法部指示行事，他將評估扣押的文件是否受行政特權保護，即容許總統對某些通訊保密。特別主事官通常由退休律師或法官擔任，在一些高度敏感或刑事案中，法官有時會任命特別主事官檢視被扣押的文件，確保調查人員不會查閱特許保密文件。

司法部強調搜查有合理授權

特朗普周一在聲明中批評，海湖莊園遭突擊搜查一事是非法及違憲，他會採取所有必要行動取回有關文件，「他們拿走了受律師和委託人之間保密特權及受行政特權保護的文件」。若特別主事官接受特朗普所宣稱大多數文件享有特權保護的說法，可能令調查人員無法取得這些文件。司法部發言人稱，檢控官已得悉特朗普的訴訟，會在法庭回應，強調海湖莊園搜查令是由聯邦法院根據所需的合理理由授權。

「涉密」文件量多致緊急行動

FBI調查人員本月8日從海湖莊園檢走11組涉密文件，當中5組屬最高機密，以調查特朗普是否在去年1月底卸任總統後非法帶走政府文件。《紐約時報》周一引述多名知情人士報道，華府迄今已經從海湖莊園中取回300多份標示為「涉密」（classified）的文件，當中包括中情局、國家安全局及FBI的文件。報道又稱，美國國家檔案局今年1月最先取回首批逾150份涉密文件，特朗普助手之後在6月向司法部提供第二批文件，第三批是本月8日在FBI突擊搜查中檢走。

知情人士稱，特朗普在2021年底親自檢視過這些文件箱後才移交。傳媒之前未報道過國家檔案局1月發現的敏感資料數量，《紐時》指出，敏感資料數量之多可解釋司法部之後為何緊急採取行動，要取回特朗普持有的其他機密資料。

此外，批出8月8日海湖莊園搜查令的聯邦法官萊因哈特（Bruce Reinhart）正考慮應傳媒等要求，把闡明搜查理由的宣誓書（affidavit）公開。由於宣誓書涉及大量敏感信息，需要刪減才能公開，萊因哈特已要求反對公開宣誓書的司法部周四前提交刪節版，但他周一承認這份文件若經刪節可能變成「毫無意義的披露」。

（路透社/BBC/金融時報/法新社）