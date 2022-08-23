阿爾巴尼亞稱拘涉俄間諜

阿爾巴尼亞國防部稱，一名俄國男子上周六闖進中部城鎮格拉姆什（Gramsh）一座軍工廠並企圖拍照，拒捕時對軍人使用神經麻痺噴劑。同案另外兩人在附近被捕，分別是一名33歲俄羅斯女性和一名25歲烏克蘭男性。

暗示與批評俄軍侵烏有關

總理拉瑪（Edi Rama）上周六時表示，那3人「涉嫌從事間諜活動」。國防部長佩萊什（Niko Peleshi）周日表示，現在說動機還言之過早，但他提到了地緣政治，暗示這和阿爾巴尼亞政府批評俄羅斯入侵烏克蘭一事可能有關，「這不能被當作一般的民事案件了事」。對於有當地傳媒表示，那3名疑犯是博客，經常到不同國家探訪廢棄軍事基地和其他大型工廠，佩萊什表示當局會調查。在阿爾巴尼亞共產黨一黨專政時期，格拉姆什那座軍工廠生產俄羅斯設計的AK-47步槍。國防部網站顯示，該廠目前為國防工業提供製造服務，過去也被用於拆解小型武器和軍火。

另外，阿爾巴尼亞警方周日表示，有兩男兩女捷克人在中部波利卡尼（Polican）一座軍工廠被捕，他們報稱是觀光客。阿爾巴尼亞2019年起成為北約成員國，今年亦加入西方譴責俄羅斯侵烏的行列，並對俄國實施制裁。

（路透社）

（俄軍侵烏）