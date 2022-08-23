俄﹕烏女特工策劃汽車彈

前議員指反普京民兵屬真兇

達里婭當天跟其父杜金（Aleksandr Dugin）出席同一活動，最後一刻決定分開回家，令外界猜測杜金才是襲擊真正目標。塔斯社引述FSB報道，當局調查指疑兇為43歲烏國公民沃夫克（Natalia Vovk，圖）。

當局指她與12歲的女兒沙班（Sofya Shaban）上月23日入境俄羅斯，為蒐集情報而在達里婭所住大廈租屋，又利用汽車跟蹤對方。俄方稱，沃夫克利用遙控爆炸品殺死在駕車的達里婭。襲擊後翌日沃夫克母女經普斯科夫州（Pskov）前往愛沙尼亞。

俄軍侵烏明天滿半年，俄國政府仍稱這次入侵為解放烏克蘭免受納粹支配的「特別軍事行動」，在國內亦嘗試維持一種正常氛圍，但達里婭遇襲事件及近期俄軍設施一連串受襲事件，已引起民眾意識到戰爭的現實。例如上周六克里米亞港口城市塞瓦斯托波爾（Sevastopol）的黑海艦隊總部受到無人機攻擊，儘管官員歸咎是烏國所為，敦促民眾毋須驚慌，又強調事件中無人受傷，俄國空防運作正常，但當天濃煙冲天的畫面已在社交網廣傳，部分俄國民眾難免質疑戰爭並非官方宣傳般順利和受掌控。

紐時﹕俄民漸感戰爭「埋身」

《紐約時報》指連串襲擊的軍事影響或很輕微，但愈來愈多迹象顯示俄民眾對襲擊感不安，民眾的關注促使官員要「解畫」作出保證。與俄國政府關係密切的智庫俄羅斯國際事務委員會（RIAC）主席科爾圖諾夫（Andrei Kortunov）認為，俄國民眾開始感到戰爭「埋身」。

（紐約時報/衛報/TASS）

（俄軍侵烏）