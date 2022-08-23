侵烏半年 俄預長期作戰 駐聯國代表稱難外交解決 批美國北約阻和談

在2018年出任現職前是俄羅斯副外長的加季洛夫（Gennady Gatilov）在《金融時報》周一刊登的訪問中，形容目前全球外交處於他50年職業生涯以來最糟糕狀態。俄軍侵烏期間多國嘗試斡旋，烏俄之間亦曾作停火談判，但4月出現有證據顯示俄軍疑涉戰爭罪行後談判破裂。在無法重啟和談情况下，西方國家持續軍事援助烏克蘭，加季洛夫表示，現在看不到任何外交接觸的可能：「衝突愈是持續，就愈難尋求外交解決。」他又批評西方藉今次機會孤立俄羅斯和企圖在政治和經濟上損害俄羅斯，而並不關心烏克蘭人。

指聯國陷政治化 失調解功能

聯合國和土耳其尋求成為俄烏中間人，如7月底促成烏國糧食出口協議。此外，土耳其總統埃爾多安繼本月5日與俄總統普京見面後，18日又跟聯合國秘書長古特雷斯一同在烏克蘭利沃夫與烏國總統澤連斯基會面，埃爾多安訪問烏國時稱仍有信心戰爭會在談判桌上結束。

惟加季洛夫指聯合國因俄烏戰爭而陷入「政治化」泥潭，損害聯合國及其組織的權威，無法有效充當調解人，聯合國「很不幸」未有發揮更大作用，認為糧食出口協議是他們在尋求調解時，發揮實際作用的唯一例子。

另外，周一是俄羅斯「國旗日」（紀念1991年8月22日決定白藍紅3色旗為俄羅斯國旗），總統普京發表視像演說時稱，俄羅斯將繼續忠於傳統價值觀，作為強而有力且獨立的大國，在世界舞台上只會奉行符合本國根本利益的政策。

俄羅斯衛星社同日引述俄《消息報》報道，副外長里亞布科夫警告，北約存在核戰爭的危險，「隨之而來的是可怕的後果」，「必須防止這種情况發生」。

（金融時報/中通社）

（俄軍侵烏）