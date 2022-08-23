韓美近年最大型軍演 防朝挑釁

日本加入監察朝鮮異動

今趟演習將持續至9月1日，軍事演練將結合韓國中央及地方政府演習，從而提高韓國整體作戰能力，包含模擬應對多種現實可能發生情况，例如核電站發現爆炸裝置、半導體工廠發生火災、銀行網絡癱瘓、機場恐襲、無人機襲擊。

韓國總統尹錫悅昨在龍山總統辦公室表示，只有實戰般演習才能保衛國民性命及國家安全。

繼文在寅任內為促進與朝鮮對話及礙於新冠病毒疫情，而縮減美韓聯合演習規模5年後，今後將恢復正常水平演練。

鑑於這是2018年以來最大規模的韓美聯合軍事演習，外界推測朝鮮這期間和可能發射導彈甚至作第7次核試表達不滿，美韓和日本皆作提防。

韓國《世界日報》報道，美國海軍EP-3E電子偵察機從軍演開始，就徘徊於江原道、京畿道上空監視着朝鮮。韓聯社報道，美軍RC-135從昨晨起在東海（日本海）和日本上空等朝鮮半島周邊地區飛行。

日本官房長官松野博一昨表示，將與美國等方緊密交換情報和分析，加強警戒和監視。

韓示威斥軍演加劇緊張

韓國多個民間團體昨則在首爾集會，呼籲中止韓美軍演。他們批評演習無助於朝鮮半島無核化，反可能加劇東北亞緊張局勢。

（韓聯社/中央社/Newsis）