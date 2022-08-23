巴國警指控前總理違「反恐法」

內政部長薩納烏拉（Rana Sanaullah）周日在新聞簡報會上，指伊姆蘭汗持續作出針對軍隊、司法、警察的言論，意欲「恐嚇官員和妨礙他們履行法定職務」。伊姆蘭汗今年4月因不信任動議落台後，一直爭取明年大選捲土重來。這幾個月，他游走各地舉行大型集會，警告國家機關包括軍隊，不要支持由其政敵、現總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）領導的聯合政府。伊姆蘭汗的副手吉爾（Shahbaz Gill）早前呼籲軍隊不要聽從軍方領袖的「非法指令」，本月初被拘捕控以「煽動叛亂」及疑遭酷刑，伊姆蘭汗上周六（20日）在首都伊斯蘭堡集會上，斥涉事伊斯蘭堡警察局長及法官「可恥」，指他們應被檢控。

巴基斯坦電子傳媒監管局上周六禁止電視台直播伊姆蘭汗講話，指他「散播仇恨言論」，擾亂公安。路透社報道，上周六的警方報告稱伊姆蘭汗蓄意對司法、警察部門「散播恐怖」，恐嚇妨礙他們履行職務。

支持者警告政府「越紅線」

前伊姆蘭汗政府新聞部長喬杜里（Fawad Chaudhry）在Twitter稱，當局倘拘捕伊姆蘭汗就觸及他們的「紅線」，號召支持者周一聲援伊姆蘭汗。另一前閣員甘達普爾（Ali Amin Gandapur）揚言若伊姆蘭汗被捕，「將以人民力量接管伊斯蘭堡」。昨天約500名支持者從白沙瓦等地前往首都的伊姆蘭汗寓所外，高叫抗議夏巴茲政府的口號，聲言要阻撓警察拉人，其後人數陸續增加。

（法新社/路透社/彭博社）