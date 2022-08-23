暖化加劇「拉尼娜」 亞歐美乾燥少雨

拉尼娜現象是太平洋中、東部海水異常變冷的情况。在這情况下，亞洲、歐洲、美國俱可能出現異常乾燥和降雨減少的現象。美國國家海洋暨大氣總署最近一份報告指出，這波拉尼娜現象的持續時間，很可能由尋常9至12個月，變為持延續至起碼明年，進一步使少雨現象持續。少雨使地區變熱、變乾，乾燥又使氣溫提升、減少降雨，情况互相影響而愈變愈壞。

中國今夏以來飽受極端天氣困擾，熱浪和暴雨肆虐全國廣泛地區，部分地區近來受到熱浪襲擊，進入「燒烤模式」，央視稱是今年「最漫長的高溫過程」。

7月初，江西地面出現59℃高溫、超過37℃的上海發布高溫橙色警報等。中國中央氣象台指出，7月6日來已有18個省、市、地區出現35℃的高溫。

中國科學院大氣物理研究所專家鄭飛解釋，造成強大熱浪的主因是廣泛亞熱帶反氣旋「異常持續存在」，這是拉尼娜現象的一部分。反氣旋意味氣流下沉，地表溫度顯著上升，導致雲量減少，從而增加太陽輻射，再使地面溫度提升。

另外，全球暖化下，作為許多大江大河源頭的山脈包括喜馬拉雅山、阿爾卑斯山，近年均出現暖冬熱夏。山脈降雪減少又快消融，加上人為用水虛耗大，森林植被減少，土壤蓄水功能減弱，以致北半球今夏遇上拉尼娜現象異常熱浪底下，中國長江、美國科羅拉多河、歐洲萊茵河和多瑙河等江河水源無以為繼，水位大降，擴大旱情。

20年間乾旱致近萬億經濟損失

聯合國今年5月報告指出，自1998年至2017年，乾旱導致了大約1240億美元（約9672億港元）的全球經濟損失。自2000年以來，旱災次數和持續時間增加了29%，主因是土地退化和氣候變化。

（華爾街日報/CNN/CGTN）