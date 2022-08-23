北半球大旱 三大經濟體同受挫 美中歐盟主要河流乾涸 影響工業民生供應鏈

中國部分地區正經歷1961年有紀錄以來持續最長的熱浪，水力發電量銳減導致製造業停工；影響西班牙、葡萄牙、法國和意大利的旱情，將是500年來最嚴重；美國西部的旱情更是1200年來最嚴重。俄軍侵烏本已導致能源價格飈升，歐洲處於經濟衰退的風險；美國在高通脹及加息壓力下危及經濟增長；中國也要應對嚴格的封城防疫後果，季度GDP更陷入衰退。

中國限電 工廠停工

中國中部和西南6個省級行政區出現旱情，這些地區去年的糧食產量佔全國四分之一。極依賴水力發電的四川省受降雨量减少的影響最大，同時氣溫飈升加大電力需求，電網面臨超出負荷。當局周日宣布上周起實施的限電令延長至本周四，要求工廠停工或限產以保障民生用電供應。有關限電措施影響部分全球製造商，包括蘋果公司代工商富士康、大眾及豐田汽車公司，以及在四川設有生產基地的鋰鹽、肥料和光伏設備製造商。持續高溫少雨，已令長江部分河段水位降至有紀錄以來最低。長江是水力發電、運輸和農業灌溉重要來源。上海名勝外灘地區周一起一連兩晚禁開燈飾和廣告牌等以省電。

歐洲缺水 航運受阻

在歐洲，炎熱及乾燥的天氣令西班牙橄欖收成量預計減少三分之一。貿易命脈萊茵河及意大利波河的水位也處於歷史低點，迫使製造商要減少出貨量。河流水位下降也減少整個歐洲大陸的水力發電量，影響天然氣的關鍵替代能源供應。氣溫高企迫使法國降低多個核反應堆的發電量，因用來冷卻反應堆的河水太熱。作為歐洲最大的俄羅斯天然氣消費國，德國原計劃增加燃煤發電取代天然氣發電，但萊茵河水位太低阻礙了運煤船航行，影響運煤。德國工業聯會副主任勒施（Holger Losch）稱，持續乾旱及低水位威脅產業的供應安全，化工及鋼鐵業廠遲早被迫關閉。荷蘭國際集團全球宏觀主管布爾澤斯基（Carsten Brzeski）估計，今次萊茵河低水位將使德國下半年GDP（國內生產總值）下降至少0.5個百分點。

美國缺水 農作失收

美國農業第一大州加州，內華達山脈積雪減少導致當地供水大減，加州最重要農業區中央谷地的韋斯特蘭茲水區（Westlands Water District）官員表示，由於缺水，當地今年超過2400平方公里農田中約有三分之一沒種植農作物。美國農業預測人員估計，旱情將導致棉花收成損失超過40%。美國農業事務聯合會最新調查顯示，37%農民稱，他們正割掉因乾旱無法成熟的現有農作物，這比例較去年的24%增加。科羅拉多河水位大幅下降，已促使於美國墾務局上周二（16日）宣布連續第二年出現年度缺水，引發亞利桑那、內華達和新墨西哥州連續第二年制水。當局亦警告，科羅拉多河「缺水」令水力發電量減少，可能導致停電。

科學家指出，導致今年旱情原因之一是拉尼娜現象（見另稿），使歐美和亞洲部分地區的降雨量減少。穆迪投資者服務公司指出，持續乾旱和熱浪影響旅遊業、農業和製造業，可能會長期拖累南歐各國政府的信用評級。

倫敦政治經濟學院格蘭瑟姆氣候變化與環境研究所的政策及通訊主任瓦沃德（Bob Ward）表示，各國若不對基建升級作大量投資，在極端天氣頻生下，開支只會不斷攀升。

（華爾街日報/CNN/金融時報）