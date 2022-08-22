英最大貨櫃碼頭開始罷工 抗議加薪7%輸通脹 工會警告供應鏈大亂

長和持有 處理全英48%貨櫃貿易

英國廣播公司（BBC）報道，罷工工人周日早上已設置糾察線，罷工期間每日有人值班至晚上10時。團結聯盟（Unite the Union）地區主任哈伯德周日表示，早上報到上班的人很少，「我們獲得公眾大力支持」。港口管理方指已採取應急計劃，嘗試讓港口繼續運作，但每日吞吐量要視乎有多少工人上班。

罷工開始前，菲力斯杜港發言人戴維指已向工人提議加薪7%另加一筆過500鎊（約4640港元）酬金，但工會質疑追不上通脹。團結聯盟秘書長格雷厄姆認為，港口利潤豐厚，營運商菲力斯杜碼頭與鐵路公司（FDRC）及其母公司長江和記實業可給員工體面加薪。

有約2550名員工的菲力斯杜港位於英格蘭東部薩福克郡，是英國最繁忙港口，罷工或意味船舶須轉往其他英國或歐洲港口，影響英國部分商戶業務。分析公司Russell Group估計或有價值多達8億美元（約62.4億港元）的貿易受影響，服裝和電子產品將受最大打擊。全球第二大貨櫃航運公司馬士基（Maersk）預期罷工會導致大亂，擔心船舶嚴重延誤，已安排3艘船從菲力斯杜港轉往其他北歐目的地，又稱正留意另外11艘或受工潮影響的船舶。有英國單車店東主稱他的庫存大多經菲力斯杜港進口，亦有陸路貨運公司指其業務有三成來自菲力斯杜港，罷工對他們影響很大。

業界稱供應鏈庫存充足 料不會現恐慌

不過，英國物流協會（Logistics UK）預計，港口罷工不會構成嚴重影響。發言人指出，若罷工持續超過8日，使用此港口的公司會尋找替代路線，而目前供應鏈庫存充足，故不預期會出現恐慌。

（金融時報/BBC/天空新聞台/路透社/中央社）